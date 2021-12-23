Владивосток, 23 декабря, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Приморье объём выданных ломбардами займов в 2021 году увеличился на более 10%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Объём выданных ломбардами займов за девять месяцев составил почти 1,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Динамика объясняется ростом среднего размера займа с 7,7 тыс. до 9,6 тыс. рублей.

«Жители Приморья стали реже брать в ломбардах займы под залог автомобиля. Количество таких договоров за год снизилось более чем вдвое ― до 19 штук. При этом в целом услуги ломбардов востребованы. Только за девять месяцев заключено более 130 тысяч договоров, число заемщиков превысило 23 тысячи», — сказал начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой.

Чистая прибыль ломбардов в Приморье за год выросла почти на 42% и составила 67,6 млн рублей. Число зарегистрированных ломбардов уменьшилось до 45, при этом количество подразделений, открытых как региональными, так и инорегиональными ломбардами, увеличилось до 192.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в I полугодии 2021 года ломбарды оформили около 115 тыс. договоров займа, что на 16% меньше, чем год назад. Вместе стем, средняя сумма займа выросла за год с 6,6 до 8,3 тыс. рублей.