Абакан, 23 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) за неделю с 13 по 20 декабря дизельное топливо подорожало на 0,28 рубля — с 55,37 до 55,65 рубля за литр. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в Красноярскстате.

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Бензин АИ-95 вырос в цене на 0,09 рубля — с 48,81 до 48,90 рубля за литр, бензин АИ-98 — на 0,15 рубля (с 57,73 до 57,88 рубля за литр).

Стоимость бензина АИ-92 за неделю в столице Хакасии не изменилась — 45,78 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 13 по 20 декабря выросла на 11 копеек и достигла 50,08 рубля.

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