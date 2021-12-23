Екатеринбург, 23 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В ДТП под Екатеринбургом погибла многодетная мать. Ее дети получили легкие травмы. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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Авария произошла в ночь на 23 декабря на пересечении Объездной и Чусовского тракта. Водитель Audi выезжал на Чусовской тракт на зеленый сигнал светофора. В то же время мужчина, находившийся за рулем Nissan Murano, проезжал на красный. В итоге произошло столкновение двух иномарок. Одну из них отбросило на грейдер. Водитель и пассажир Audi не пострадали.

В автомобиле Nissan находились трое детей, а также их мать и отец. Глава семейства не пострадал. У детей диагностировали легкие травмы. Они были в детских креслах. Мать детей скончалась в машине скорой помощи. В машине она находилась на заднем сидении посередине.

Семья направлялась из Чувашской республики домой в Тюмень. Отец детей пребывает в шоковом состоянии. Он не понимает, как это произошло. Говорит, что не спал за рулем и не отвлекался от дороги.