* ИГ — запрещённая в России организация

Благовещенск, , 07:48 — REGNUM Вынесен приговор иностранцу, вербовавшему жителей Амурской области в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина осуждён на 12 лет за пропаганду радикальной идеологии и призывы к насильственным вооружённым действиям, сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Амурской области.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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Мужчина вербовал в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жителей региона и мигрантов, распространял символику террористической организации, пытался создать в Приамурье экстремистскую ячейку, готовил людей к выезду за границу с целью участия в боевых действиях.

Иностранца судили по статьям 205 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма), и 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению права выхода в интернет в течение трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, более восьми лет проведёт в тюрьме один из ключевых сторонников бывшего главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Приговор ему вынес 22 декабря суд Турции.