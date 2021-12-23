Берлин, , 07:36 — REGNUM Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» должен идти в соответствии с европейским законодательством, и такая позиция является общей для канцлера ФРГ Олафа Шольца и министерства иностранных дел этой страны, заявила 22 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Die Zeit.

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Она отметила, что подобного консенсуса в Берлине ранее не существовало, и что канцлер Шольц настаивал на запуске «Северного потока — 2» как экономического проекта, «совершенно без политики».

«Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ уточнила, что важную роль при принятии решений по этой тематике будет играть энергетическая безопасность страны.

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