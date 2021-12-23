Новосибирск, , 07:41 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 13 по 20 декабря 2021 года зафиксировано снижение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-98 на 0,6%, АИ-95 -на 0,4% и АИ-92 - на 0,2%. На дизельное топливо цены выросли на 0,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,40 до 45,50 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,50 до 49,20 руб., марки АИ-98 — от 56,40 до 59,50 руб., дизельное топливо — от 55,65 до 60,85 руб. за 1 литр», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года были снижены цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на 0,1%. На остальные виды топлива цены не менялись