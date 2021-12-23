Токио, 23 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Прибывающие в Японию американские военнослужащие из состава размещённого в стране контингента перед выездом из США не проходят ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции, что вызывает обеспокоенность японских властей. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 23 декабря заявил на пресс-конференции в Токио.

DVIDSHUB Морская пехота США. Окинава, Япония

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Чиновнику были заданы вопросы о ситуации вокруг массовой вспышки COVID-19 на базе морской пехоты США Кэмп-Хансен, расположенной на острове Окинава. По официальным данным, число заболевших там превысило 200 человек и продолжает расти, у некоторых был выявлен штамм «Омикрон». Утверждается, что инфекцию в Кэмп-Хансен «привезли» прибывшие недавно в Японию в рамках ротации морские пехотинцы, которые перед вылетом из США не проходили ПЦР-тесты.

Хирокадзу Мацуно «В связи с этим мы потребовали от США принять все возможные меры, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции».

Напомним, что на территории Страны восходящего солнца в настоящее время дислоцируются более 50 тысяч военнослужащих США.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения для бизнеса и другие карантинные меры не планирует вводить правительство Японии в связи с выявлением в стране людей, инфицированных штаммом «Омикрон».