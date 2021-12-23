Чебоксары, 23 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор местному жителю, которому инкриминировали истязание несовершеннолетней сожительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Фигурантом уголовного дела стал 30-летний сельчанин. Правоохранители установили, что с 18 июля по 12 августа 2021 года он неоднократно избивал у себя дома 17-летнюю сожительницу, испытывая к ней личные неприязненные отношения. Также в управлении считают, что в августе он схватил девушку за шею и стал душить, угрожая убийством.

По данным следствия, на момент совершения преступлений сельчанин был пьян. Мужчину задержали после обращения девушки в правоохранительные органы.

Суд признал сельчанина виновным в истязании несовершеннолетней (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), назначив четыре года колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять лет и десять месяцев колонии получил 33-летний чебоксарец, который 17 июня 2021 года пришёл к своей бывшей сожительнице и, накинув на шею шнур, под угрозой убийства изнасиловал женщину.

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