Новосибирск, , 07:29 — REGNUM В Новосибирской области в настоящее время от коронавируса однократно вакцинированы уже более 1 млн 342 тысяч человек. Завершили полный курс вакцинации — более 1 млн 225 тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.tatarstan.ru

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Уточняется, что в Новосибирскую область в общей сложности поставлено более 1 млн 829 тысяч доз вакцин от коронавируса.

«Главам муниципалитетов было поручено взять под личный контроль вакцинацию граждан в возрасте 60 лет и старше, а также с главными врачами сформировать мобильные бригады для выезда в отдалённые районы города и сельские муниципальные образования для вакцинации граждан пожилого возраста и усилить работу по выездной вакцинации трудовых коллективов предприятий. Кроме того, региональный минздрав и руководство медучреждений должны обеспечить возможность прохождения гражданами вакцинации в предстоящие праздничные дни», — уточнили в областной администрации.

Напомним, в регионе согласно постановлению главного санитарного врача усиливается проведение вакцинации по эпидемиологическим показаниям лиц в возрасте 60 лет и старше. Утверждён план вакцинации, составлены сетевые графики вакцинации.