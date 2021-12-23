Горно-Алтайск, , 07:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Горном Алтае скончались два пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в республиканском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Республике Алтай стали уже 549 человек. По информации оперштаба, 501 пациент умер от COVID-19, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 31 человек.

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