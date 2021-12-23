Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Американским гражданам не угрожает дефицит товаров, поскольку на розничных складах имеется достаточное количество запасов. Об этом заявил президент США Джо Байден 22 декабря в ходе совещания по вопросам снабжения внутреннего рынка.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что складские запасы розничных сетей на 3% превышают прошлогодние объемы и доступность товаров в стране составляет 90%, что лишь на 1% меньше, чем было до пандемии. Кроме того, по словам американского лидера почтовые службы США доставляют заказы гораздо быстрее, чем это было раньше, даже «несмотря на рекордные продажи».

Как сообщалоИА REGNUM, 16 декабря Джо Байден подписал законопроект о новом увеличении лимита государственного долга Соединенных Штатов на $2,5 трлн.

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