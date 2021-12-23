Анадырь, 23 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В минздраве Чукотки отмечают снижение заражений коронавирусом на фоне высокого темпа вакцинации. За последние двое суток не выявлено ни одного нового носителя SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

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На 23 декабря от COVID-19 привились более 27 тыс. жителей, завершили ревакцинацию около 8 тыс.

«Чукотка занимает одно из лидирующих положений в стране по уровню достижения коллективного иммунитета. 80% — наш показатель с учётом переболевших. Темпы вакцинации сохраняем. Сейчас все усилия сосредоточены на повторную вакцинацию», — пояснила начальник регионального департамента здравоохранения Надежда Ищенко.

С начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразились 2 938 жителей, из них выздоровели 2772 человека, 35 — умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, внесение вакцинации подростков от COVID-19 в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям не означает её обязательный характер.