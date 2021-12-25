Большая пресс-конференция Владимира Путина – все новости и комментарии
В этом году пресс-конференция впервые проходит в Манеже.
Журналистов, участвующих в четверг в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в Манеж обработают частицами серебра.
В Манеже для журналистов организованы рабочие места.
В 2008 году состоялась наиболее длительная большая пресс-конференция Владимира Путина: за четыре часа сорок минут президент ответил на 80 вопросов.
В ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина будут участвовать двое журналистов из Чечни — директор ИА «Чечня Сегодня» Мадина Хамидова и корреспондент ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов. На пресс-конференцию также аккредитован оператор ЧГТРК «Грозный» Магомед Закаров. О чём они спросят главу государства, журналисты пока не разглашают, но подчеркивают, что это будет важный для региона вопрос.
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Традиционно представители СМИ подготовили плакаты, чтобы с их помощью привлечь внимание президента.
Напомним, ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря 2021 года. С начала пандемии мероприятие вновь пройдёт в очном формате. На пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей средств массовой информации со всей страны.
Семеро из них представляют Иркутскую область. Это журналисты телеканала АИСТ, Братской студии телевидения, сайта IRK. ru, телекомпании «Усолье», Территориальной студии телевидения (Черемхово). Общественно-политическую газету «Областная» представляет главный редактор Дмитрий Люстрицкий.
Для представителей СМИ организованы не только рабочие места, но и обеденная зона.
Журналисты из Югры подготовили к пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным вопросы про креативные индустрии, нефтяную отрасль и фенольное жилье. Об этом они сообщили газете «Варта».
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Из Кабардино-Балкарии на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина попадут двое корреспондентов. Аккредитацию получили Азнор Аттаев — главный редактор РИА «Кабардино-Балкария» и главный редактор газеты «Советская молодежь» Марина Ярославская.
Подробности в материале: Два корреспондента из Кабардино-Балкарии готовятся задать вопросы Путину
Как сообщают СМИ, расстояние между столом, за которым будет сидеть Владимир Путин, и журналистами составит не менее 20 метров.
Республику Коми на пресс-конференции президента России Владимира Путина представят три журналиста: корреспондент ИА «Комиинформ» Вероника Морохина, шеф-редактор БНК Алексей Карпов и корреспондент газеты «Панорама столицы» Дарья Шучалина.
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Стол, за которым будет сидеть Владимир Путин во время общения с журналистами.
Операторы заняли свои места.
Обязательное «селфи» перед началом большой пресс-конференции.
В числе аккредитованных на мероприятие оказались журналист издания «Мурманский вестник» Сергей Юдков, сотрудники телеканала «Арктик ТВ» Денис Прокопенко и Максим Петровичев, а также Игорь Питиримов из информационного агентства «СеверПост».
Об этом: Мурманские журналисты хотят спросить Путина про жилье и газификацию
До начала большой пресс-конференции Владимира Путина остаются считаные минуты.
Женщины традиционно предпочитают красный цвет в одежде.
Специальные дезинфицирующие рамки, которые будут обрабатывать серебром всех пришедших на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет в Манеже, установили организаторы мероприятия. Об этом 23 декабря рассказала пресс-секретарь, советник управляющего делами российского лидера Елена Крылова в эфире канала «Россия 24».
Подробности в материале: Участников пресс-конференции Путина в Манеже дезинфицируют серебром
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов соблюдать социальную дистанцию и менять маски каждые полтора-два часа.
Журналисты ждут выхода президента.
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась.
Путин — журналистам: вы далековато, но надеюсь, что вы меня хорошо слышите.
Путин: думаю, что можно начать сразу работать.
Путин: думаю, что смогу без вступительных слов удовлетворить ваше любопытство и проинформировать о результатах года и о том, к чему мы будем стремиться.
Путин: борьба с коронавирусом продолжается. Мы знаем об опасностях распространения «Омикрона». Группа наших учёных находится в ЮАР, они там работают успешно.
Путин: наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем другие развитые экономики мира.
Путин: у нас уровень спада экономики составил 3%, что ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились быстрее, чем многие страны.
Путин: рекордные показатели стройки — 90 млн кв. м. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.
Путин: среднемесячная зарплата в реальном выражении стала расти, слава Богу.
Путин: инфляция ожидается на уровне 8%.
Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию.
Читайте подробнее: Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию
Россия испытала заметно меньший спад экономической активности на фоне пандемии коронавируса, чем многие развитые страны Запада. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
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Путин: продолжительность жизни чуть-чуть сократилась. Это одно из негативных последствий коронавирусной инфекции.
Строительная отрасль России достигла в 2021 году рекордных показателей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Об этом: Путин поздравил строителей с рекордными показателями отрасли
Путин: из-за проблем демографии не хватает рабочих рук.
Путин: к сожалению, у нас, как и во многих других странах, низкий уровень вакцинации населения — например, как в Германии. У нас он 59,4% на вчерашний вечер.
Путин: говорил с Поповой и Голиковой. 59,4% — это коллективный иммунитет. Это и переболевшие, и привившиеся. Около 70 млн сделали первую прививку, и 70 с небольшим — два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет под 80%.
Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции .
Читайте также: Россия достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья — Путин
По итогам 2021 года в России фиксируется рост реальных заработных плат. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Зарплаты в реальном выражении начали расти — Путин
Одним из драйверов экономического роста является сбережение народа. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин назвал сбережение народа России драйвером роста
По итогам 2021 года продолжительность жизни в России составит 70,1 года. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Пандемия сократила продолжительность жизни в России — Путин
Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» представляет опасность, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.
«Мы знаем и об опасностях распространения «Омикрона», нового штамма», — сказал Путин, отвечая на самый первый вопрос конференции.
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Правительство и Центральный Банк России удовлетворительно поработали в 2021 году. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Об этом: Путин оценил работу правительства и ЦБ РФ в 2021 году
Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2021 года практически удвоится, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин: положительное сальдо торгового баланса России в 2021 году удвоится
В настоящее время российские специалисты, которые выехали в ЮАР для изучения штамма коронавируса «Омикрон», успешно осуществляют там свою работу. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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Путин: по телевизору показывают только незначительную долю моих контактов и встреч. А так я регулярно встречи провожу, и каждый день мы говорим. Я знаю неудовлетворённость реального сектора от повышения ставок.
В России растут расходы на здравоохранение. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин заявил о росте расходов на здравоохранение в России
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции выразил надежду, что в 2022 году страна достигнет коллективного иммунитета.
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Путин: ЦБ РФ проводит независимую политику. Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю её положительно.
В России уровень безработицы стал даже ниже уровня, чем был до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе выступления на итоговой ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин сообщил о снижении уровня безработицы в России
Россия, как ожидается, завершит 2021 год с инфляцией на уровне 8%. Это больше, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Поговорим и об инфляции, конечно — инфляция 8% ожидается», — сказал российский лидер.
По его словам, такая цифра — больше прогнозов, однако ожидается рост реальных доходов на уровне 3,5%. Он будет не у всех.
Путин: люди положительно оценивают меры поддержки бизнеса.
Одной из самых важных задач и драйверов роста для Российской Федерации является сбережение ее народа. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Сбережение народа России является одной из важнейших задач — Путин
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что не вмешивается в работу Центрального банка РФ.
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Путин: по нашему пути пошли многие страны. При общем руководстве со стороны федерального центра нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе.
Правительство смогло эффективно выстроить работу по поддержке бизнеса в период пандемии. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин: бизнес с пониманием относится к действиям правительства
Федеральный бюджет носит социальную направленность. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
По словам президента, в России используется «целый набор инструментов и мер» поддержки населения.
Подробности в материале: Путин рассказал о наборе инструментов поддержки населения
Путин: у нас города — и малые, и большие — развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы должны приложить усилия для развития малых городов.
Время показало, что Россия избрала верную стратегию борьбы с коронавирусом с точки зрения разделения полномочий, 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
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Путин: у нас юг очень хорошо развивается — Краснодар, прибрежная зона, Крым.
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что необходимо вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%.
Читайте также: Путин призвал вернуться к целевому показателю инфляции в 4%
Сбережение народа является одной из важнейших задач и драйверов роста для России. Об этом 23 декабря во время традиционной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: России не хватает рабочих рук — Путин
Путин: у нас много красивых, достойных мест [в России]
Снижение продолжительности жизни в России из-за пандемии коронавируса с 71,5 до 70,1 года не может не вызывать беспокойства. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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Российские власти, поддерживая экономику в период пандемии, нацеливались на помощь самым уязвимым людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
Он подчеркнул, что власти, когда выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, не выдавали деньги «абы как и абы кому».
Об этом: Путин: поддержка экономики в пандемию была нацелена на помощь людям
Региональные власти в России не побоялись брать на себя ответственность за сложные решения в период пандемии. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин отметил ответственное поведение глав регионов во время пандемии
Путин: базы кругом — это правда. На востоке, на юге. На севере новое вооружение ставят. На западе — тем более. Чтобы окружить нашу территорию — это сложная задача.
Инфляцию в России необходимо вернуть к целевым показателям. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«8% — это много. И нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям — к 4%. Конечно, здесь можно поругивать ЦБ. Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк. И знаю их аргументы. Просто по телевизору не показываем», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин: знаю, как ругаются на Центральный банк
Федеральной резервной системе (ФРС) США придется что-то делать для замедления инфляции в Соединенных Штатах, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин: ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США
Путин: новые волны вызваны способностью к мутациям вируса. Распространяются новые штаммы, причём там, где всё-таки есть проблемы с системами здравоохранения, и уровень иммунитета низкий.
Путин: я говорю о взаимном признании вакцин и их распространении по миру, иначе нам не справиться с проблемой. У нас даже появился термин «избыточная смертность». Это просто ужасно, но что касается смертности от ковида — это сложно посчитать.
Путин: смертность высокая от чего? Низкий уровень коллективного иммунитета! Наши соседи говорят о необходимости достижения 90−95%, а у нас 59,4%!
Одной из основных задач в России является улучшение демографии в стране. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин призвал увеличить численность экономически активного населения
Одним из драйверов роста российской экономики является развитие инфраструктуры страны, для чего власти РФ предпринимают все необходимые усилия. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: развитие инфраструктуры является одним из драйверов роста России
Путин: всегда сила действия равна силе противодействия. Начнёшь давить — у нас народ изобретательный, появятся способы обойти это стремление. И будут найдены способы. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. Нужно терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер. Та же вакцинация: как объясняют повторные заражения? Но заболевает 1% из переболевших! А из вакцинированных — всего 3−4%! А на койках в больницах вакцинированных уж не знаю насколько меньше! Это объективные цифры!
Путин: нужно демонстрировать принципиальную позицию, а не крутить хвостом [в вопросе вакцинации].
Путин: в советское время никто не спрашивал — шлёп-шлёп! А сегодня те, кто был у руля в советское время, в первых рядах борьбы с вакцинацией. Но это нечестная позиция.
Работа российского правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса дала неплохой результат, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
«В целом люди с пониманием относятся и положительно оценивают эти усилия. И результат-то неплохой. Мы вышли из кризиса быстрее многих. И упали меньше, и вышли быстрее», — сказал Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин оценил поддержку правительством бизнеса: результат неплохой
Путин: в Германии усиливают ответственность — а уровень вакцинации низкий. И толку? Нужно бороться с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Подделывают сертификаты о вакцинации — уже более 200 уголовных дел. Здесь надо бороться. А глобально нужно разъяснять и убеждать.
Вокруг России появляются военные базы, однако окружить территорию страны является сложной задачей. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин назвал «сложной задачей» стремление окружить Россию
Без повышения ключевой ставки Центробанка ситуация в России могла бы быть «как в Турции», заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Без повышения ключевой ставки ЦБ ситуация в РФ была бы как в Турции — Путин
Путин: хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты веками. «Россию можно развалить только изнутри» — что было сделано после Первой мировой и в 1993 году. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов.
Путин: сидельцы всегда были — не надо нарушать закон.
Путин: мы направляли запросы по отравленному человеку — дайте материалы. Нет ни одного материала! Чем это объяснить? Про этот «Новичок» — предложили, чтобы наши специалисты приехали туда поработали. Я лично предлагал! Нет! Ноль! Как это объяснить? Молчание. Про это не нужно говорить. Давайте перевернём эту страницу.
Путин: ничего хорошего в законе об иноагентах нет, но он придуман не нами, а в государстве — светоче демократии. Он был принят в 30-е годы, а действует сейчас.
Президент России Владимир Путин в целом положительно оценивает работу российского правительства и Центробанка РФ в 2021 году. Он заявил об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.
Читайте также: Путин дал положительную оценку работе правительства и ЦБ в 2021 году
Новые волны заболевания коронавирусной инфекцикй возникают из-за мутаций вируса. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Что Российская империя, что СССР рухнули из-за действий изнутри страны тех, кто обслуживал чужие интересы. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин: Россию нельзя победить — только развалить изнутри
Путин: мы не запрещаем работу этих организаций — мы хотим, чтобы организации ясно и чётко заявили об источниках деятельности. Наш закон об иноагентах гораздо более либеральный.
Путин: мы не требуем прекращения работы иноагента — мы просто просим указать источники финансирования. У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 тысяч НКО.
Без взаимного признания вакцин от COVID-19 справиться с проблемой распространения коронавирус в мире нельзя, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин призвал к взаимному признанию вакцин от коронавируса
Путин — журналисту BBC: у нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. В каждой стране есть нюансы по их полномочию. Мы будем стремиться к тому, чтобы страна была сплочённой, эффективной. Выбор будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.
Западные страны не предоставили никаких материалов об отравлении блогера Алексея Навального российской стороне. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: «Нечего ответить» — Путин о позиции Запада по отравлению Навального
Путин: обострение началось в 2014 году. До этих пор, несмотря на то, что СССР прекратил существование, часть исторических территорий России оказалась за пределами РФ, прежде всего, на Украине. Мы смирились и были готовы работать со всеми правительствами. Достаточно вспомнить отношения с Ющенко, Тимошенко. Мы спорили из-за газа, были конфликты, но договорились и работали же! Но что произошло в 2014 году? Госпереворот — людей убивали и сжигали.
Путин: действующий тогда президент Янукович со всем согласился. Президент США попросил меня поддержать этот процесс. Через день-два — госпереворот. Ну зачем?! Янукович был готов хоть завтра уйти от власти. Выборы, и победа оппозиция была неминуемой! После этого — Крым. Как мы могли отказать Крыму? Мы не могли поступить иначе. Или надо было безвольно смотреть, как всё происходит в Донбассе? Его силой затащили на Украину. Создали страну, которой никогда раньше не существовало, засунули туда исторические территории с народом, у которого никто никогда не спрашивал.
Для повышения уровня вакцинации нужна разъяснительная работа. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин о вакцинации: в советское время никто не спрашивал
Путин: украинские власти дважды предприняли попытку решить силой вопрос с Донбассом. Я лично уговаривал Порошенко не применять силы. «Да, да», ‑ и начал. Проблема в чём? Не хотят исполнять Минские соглашения.
Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Об этом: Путин: Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри
Большое количество смертей от коронавирусной инфекции связано с низким уровнем коллективного иммунитета, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
Коллективный иммунитет низкий, вот и результат, так ответил глава государства на вопрос о причинах избыточной смертности. Соседние страны говорят о необходимости достижения уровня коллективного иммунитета 90−95%, а в России он — 59,4%.
Читайте подробнее: Путин объяснил высокую смертность от COVID-19
В США деятельность иноагентов может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая корреспонденту BBC.
Читайте подробнее: Путин сравнил законы об иноагентах в России и США
Путин: русских просто выдавливают с их исторических территорий на Украине.
Путин: вместо амнистии — люстрация населения на Украине. Ну что это такое?
Гражданам необходимо терпеливо разъяснять важность вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин не считает необходимыми меры преследования за отказ от вакцинации
Складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию — Путин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассматривает Санкт-Петербург как город для жизни. В то же время он высоко оценил и другие места в России, которые хорошо развиваются в последние годы. Об этом глава государства сообщил 23 декабря на пресс-конференции со СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Путин оценил удобство жизни в Петербурге, Краснодаре и Крыму
Путин: складывается впечатление, что, может, Украина готовит третью операцию? И нас предупреждают, чтобы мы не вмешивались! Это первый вариант, на который нам надо реагировать. Второй вариант — создание на этой территории «анти-России» с накачкой оружием, с промыванием мозгов населению. А потом под прикрытием новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе, и в Крыму. Толкают и в Крым тоже! Но мы должны думать о перспективах обеспечения безопасности. Как Россия должна жить — с оглядкой, что будет и когда долбанут?
Путин: в целом мы видим положительную реакцию, и американские партнёры готовы к переговорам в Женеве. Представители с обеих сторон назначены.
В России не запрещают деятельность СМИ-иноагентов, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Читайте также: Путин: в России не запрещается деятельность иноагентов
В России действует разделение властей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспонденту BBC.
Об этом: Путин прокомментировал мнение о «власти в одних его руках»
Повторное заражение коронавирусом нового типа возможно, однако таких случаев насчитывается 1% среди переболевших и 3−4% среди вакцинированных от COVID-19. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин назвал процент повторно заразившихся среди переболевших COVID-19
В России выбор организации управления будет определяться народом, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Об этом: Путин: выбор организации управления в России будет определять народ
Россия была готова работать с любым правительством Украины вне зависимости от политического курса до 2014 года. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин объяснил, когда началось обострение между РФ и Украиной
Россия присоединила Крым в 2014 году после государственного переворота на Украине, так как не могла поступить иначе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали? После этого возник Крым — Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине, и в Донбассе в частности», — подчеркнул президент России.
Об этом: Путин о возврате Крыма: Россия не могла поступить иначе
Путин: почти во всех странах обсуждается вопрос, и в представительных органах власти. В Конгрессе США. Вызывают туда представителей глобальных сетей. Для них это бизнес и деньги любой ценой. Уход от национального контроля, от того, чтобы хоть как-то подумать о детях. Отсюда и все негативные явления — призыв к суициду, трагедии в школах. У нас 100 с лишним случаев предотвращено возможных преступлений в учебных заведениях!
Путин: человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей.
Путин: вопрос в том, чтобы дети не подменяли реальную жизнь сидением в Сети с утра до ночи.
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Украина, возможно, готовит третью военную операцию.
Об этом: Путин допустил подготовку Украиной третьей военной операции
Путин: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от обеспечения безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего тут непонятного? Это США со своими ракетами находятся на пороге нашего дома!
Цифровые сервисы являются благом для развития подрастающего поколения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Руководство Украины отговаривали от проведения военной операции в Донбассе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин рассказал, как отговаривал Порошенко от операции в Донбассе
Путин: как американцы бы отнеслись, если бы мы на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, у них раньше не было территориальных претензий? А Калифорния, а Техас? Забыли?
Путин: кто создал Украину? Ленин Владимир Ильич, когда создавал СССР.
Путин: вопрос — в безопасности, в её обеспечении. Важен не ход переговоров — важен результат. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Нагло обманули! Пять волн расширения НАТО — и вот в Румынии и Польше появляются системы. Мы, что ли, пришли к границам США? К нам пришли! И теперь говорят, что Украина будет на двухсторонней основе с НАТО. А вы требуете от меня гарантий! Вы должны дать гарантии, вы! И немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями!
Разрешить конфликт на востоке Украины можно только через Минские соглашения, но Украина не хочет их выполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чём? Не хотят исполнять», — сказал глава Российского государства.
Дети всегда лучше и умнее родителей. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, деградирует ли нынешнее поколение.
Подробности в материале: Дети всегда лучше и умнее родителей — Путин
Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — вот такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин предположил, что на Украине готовят военную операцию
Путин: такое впечатление, что нашим партнёрам мало. Слишком уж большая Россия!
Путин: зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе? Ну это же делали! Я как бывший директор ФСБ знаю это наверняка!
Путин: каждый раз мы огрызались, озабоченности высказывали… Нет! «Идите вы со своими озабоченностями» — и пять волн расширения на восток. Мне кажется, всё понятно — мы хотим обеспечить свою безопасность.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург находится в стадии проработки на экспертном уровне, сообщил 23 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Строительство ВСМ находится на стадии проработки — Путин
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что это не российская сторона ставит ракеты на границе США, это «они находятся у нас на пороге».
Об этом: Путин: США со своими ракетами находятся на пороге нашего дома
В России предотвращено сто с лишним серьёзных преступлений в школах за последнее время, связанных с интернетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 года.
Об этом: Путин: в контроле за интернетом нужно соблюдать золотую середину
Действия России по Украине будут зависеть не от переговоров с США и НАТО, а от безусловного обеспечения безопасности России. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин заявил, от чего будут зависеть действия России по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что между ним и председателем КНР Си Цзиньпином сложились доверительные отношения. Об этом он сообщил 23 декабря во время большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
Российский лидер также добавил, что подобное доверие способствуют развитию межгосударственных отношений между Россией и Китаем во всех сферах.
Читайте также: Путин заявил о взаимном доверии между ним и Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него выстроились с председателем КНР Си Цзиньпинем очень доверительные личные отношения. Он заявил об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции
Читайте подробнее: Путин рассказал о доверительных отношениях с председателем КНР
Владимир Путин рассчитывает, что дефицита медицинских средств в условиях пандемии больше не будет.
Путин — о Западе: врут всё время, поэтому тень на плетень наводят.
С 1 января 2022 года ставка акциза на бензин вырастет на 6,8%, на дизельное топливо — на 4%, что разгонит инфляцию и приведет к росту цен практически на всё. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: В Госдуме ожидают роста цен на всё с Нового года
Россия не должна всё время жить с оглядкой на другие страны. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Реакция США по инициативам о гарантиях безопасности положительная — Путин
Газпром, возможно, является единственной мировой компанией, которая готова удовлетворять любые запросы потребителей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин отметил уникальное поведение России на газовом рынке
Российская сторона готова поставлять ресурсы в Китай и после 2060 года, когда обе страны должны выйти на углеродную нейтральность. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Читайте также: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Китай и после 2060 года — Путин
Между США и Мексикой существовали споры, о которых уже подзабыли. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин напомнил, кому принадлежали Калифорния и Техас
Страны Евросоюза сами виноваты в сложившейся ситуации на газовом рынке. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Об этом: «Рынок отрегулировал» — Путин о ценах на газ в Европе
Путин: у нас большой набор совместной работы с Белоруссией для сближения экономик. Уже многое сделано — это и свободное передвижение, и положение на рынке труда. Речь идёт о синхронизации таможенного дела и законодательства. Это был долгий и непростой процесс согласования позиций. И Александр Григорьевич [Лукашенко], и его команда — непростые переговорщики, но мы достигли понимания.
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что дефицит медицинских средств защиты, который возник в первую волну коронавируса в России, больше не повторится. Об этом он заявил на своей пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос корреспондента калужской телекомпании «Ника ТВ». Журналист спросила президента об оказании плановой медицинской помощи, а также об эффективности постковидной реабилитации пациентов.
Подробности в материале: Путин: Удалось собрать все силы и противостоять пандемии
Путин: мы строим Союзное государство, а уровень нашей интеграции гораздо ниже, чем в ЕС. Я говорю даже не про единую валюту — нам сначала надо синхронизировать экономическое, налоговое, антимонопольное, таможенное законодательство.
Страны Запада обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули, просто нагло обманули», — заявил Путин.
Читайте также: Путин: Россию нагло обманули с нерасширением НАТО на восток
Власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Русскоязычное население выдавливают с Украины — Путин
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на обвинения Евросоюза и Киева против Газпрома.
Подробности в материале: Путин ответил на обвинения ЕС и Киева в адрес Газпрома
Германии следовало бы прекратить возвращать газ по трубопроводам в Польшу, который затем перекачивается на Украину. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин объяснил проблемы в Евросоюзе перекачкой газа на Украину
Страны Запада должны немедленно дать России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин призвал страны Запада немедленно дать России гарантии безопасности
Путин: что касается пыток и жестокого обращения с людьми в тюрьмах. Это проблема не только России: если вы посмотрите на другие страны — там проблем не меньше. Наверное, есть страны и учреждения, где всё выглядит очень благостно. Мы говорим о развитии пенитенциарной системы, строительстве новых учреждений. Вот «Кресты» — построили же новую тюрьму. Это нужно делать.
Уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с Евросоюзом
Украина появилась в 1922 году, когда Владимир Ленин создавал Советский Союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз», — сказал российский лидер.
Подробности в материале: Путин напомнил, кто создал Украину в 1922 году
Путин: я опираюсь на информацию из разных источников. Я смотрю на любые предложения, опираясь на информацию из разных источников. Возможны ли ошибки? Такое тоже бывает, жизнь сложна и многообразна. Но в данном случае нужно опираться при оценке ситуации на реалии: 17 уголовных дел возбуждено по пыткам, свыше десятка уволенных. Уверяю, там нет ни одного заинтересованного в следствии. Мы потому и разделили СК РФ и прокуратуру.
Путин: надо доводить расследования до конца, чтобы все понимали, что наказания за правонарушения неизбежны. Безусловно, используя возможности правозащитных организаций.
Крым благодарен президенту Владимиру Путину за защиту в 2014 году. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя слова президента на пресс-конференции о том, что «Россия не могла поступить иначе».
Читайте подробнее: Аксёнов: Крым благодарен Путину
Пытки в тюрьмах — общемировая проблема. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте также: Путин сравнил жестокое обращение с людьми в тюрьмах в России и за рубежом
Полный уход в виртуальную реальность приводит к деградации, интернет должен быть дополнением реальной жизни для молодежи. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин: интернет не должен подменять настоящую жизнь
Возможность появления единой валюты у России и Белоруссии — это вопрос будущего. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин оценил перспективы появления у РФ и Белоруссии единой валюты
Не Россия размещает ракеты вблизи границ США, а Соединённые Штаты приближаются к границам с РФ. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин не считает избыточным требование не размещать ракеты у границ РФ
Путин: я всё делал для того, чтобы раскрыть убийства Политковской и Немцова.
Путин: за убийства Политковской и Немцова люди сидят в тюрьме.
Путин: будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе.
Россия может поставлять в Китай энергоресурсы и после достижения им углеродной нейтральности. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
Сократить выбросы углекислого газа до нуля КНР планирует к 2060 году. Однако это вовсе не означает, что Китай будет вынужден для этого полностью отказаться от углеводородного топлива.
Подробности в материале: Путин не исключил экспорт углеводородов в Китай после 2060 года
Российско-китайское взаимодействие — стабилизирующий фактор на международной арене, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции.
«И это работа, напряжённая работа, идет на пользу как китайскому, так и российскому народу и является, конечно, серьёзным таким стабилизирующим фактором на международной арене», — сказал Путин.
Об этом: Путин заявил о стабилизирующем факторе взаимодействия Пекина и Москвы
Германия зарабатывает на реверсном газовом маршруте в Польшу. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте также: Германия снимает прибыль, перепродавая российский газ Польше — Путин
Путин: всегда есть люди, которые могут плевать в экран, в том числе и глядя на то, что происходит на Украине. Полная нищета! Когда депутаты Рады приезжают в регионы — им говорят: «За что вы нас уничтожаете?».
Путин: спросите у политического руководства Украины — как они отдают приказы стрелять по Донбассу? У нас были договорённости о том, что приказ на ответный огонь могут отдать только вышестоящие руководители. Это было принято, чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти отменили это решение, передав его на уровень полевых командиров. Спросите их, зачем они это сделали и как они смогли это сделать, если они считают проживающих в Донбассе своими гражданами!
Фискальная политика и таможенная — ключевые аспекты интеграции России и Белоруссии. Об этом 23 декабря в хорде пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах союзного объединения с Белоруссией.
Читайте подробнее: Путин назвал ключевые аспекты объединения России и Белоруссии
Путин назвал украинские власти «киевским режимом».
Путин: Зеленский пришёл к власти, и вместо того чтобы исполнять обязательства, подпал под влияние «нациков».
Об уголовных делах по пыткам в тюрьмах пока что рано выдвигать какие-либо суждения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Об этом: Путин оценил возможность конфликта интересов по уголовным делам о пытках
Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о расследовании пыток в системе ФСИН.
Об этом: Путин рассказал о расследовании дел о пытках в колониях
Путин: мы хотим выстроить добросестринские отношения с Украиной. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством — с учётом того, что они делают? Мы работаем с теми, кто хотел бы их выстроить. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции или просто убийства на улицах, а убийц никто не ищет. А где заказчики? У нас люди сидят в тюрьме, а там? Убийц никто не ищет вообще! В Одессе людей сожгли заживо, а хоть кто-то пальцем пошевелил? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают!
Российская компания «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу Ямал — Европа потому, что от стран Европы нет заявок. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин рассказал, почему Газпром не бронирует мощности на поставки газа
Правоохранительные органы не знают о возможных заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова, которые могли оказаться на свободе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин допустил, что заказчики убийств Немцова и Политковской на свободе
Российский Газпром не виноват в европейском газовом кризисе, напротив, компания увеличила поставки и ведёт себя с получателями очень ответственно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Это попытка поставить всё с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможной ответственности Газпрома за рекордный рост в Европе цен на газ.
Об этом: На Западе «все врут» о газовом кризисе, заявил Путин
Будущее Донбасса могут определять только жители региона. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин заявил, что жители Донбасса должны определить будущее региона
Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине — полная нищета, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Об этом: «Полная нищета». Путин оценил экономическую ситуацию на Украине
Путин: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует поведение и найдёт то, что мешает его одаривать.
Путин: главное, чтобы «хайп» не был злым, а если есть нотка доброго юмора, то ничего плохого здесь нет.
Сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
По словам российского лидера, тесное и плодотворное сотрудничество РФ и КНР идет в разных отраслях. В числе таких он назвал атомную энергетику, высокие технологии, космос. Однако одной экономикой работа не ограничивается — взаимодействие между странами происходит в гуманитарной, культурной, а также других сферах.
Подробности в материале: Путин назвал сотрудничество России и Китая беспрецедентным
С предложением создать первый Всероссийский центр по созданию эндопротезов обратились на пресс-конференции к Владимиру Путину 23 декабря журналисты из Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Путину рассказали про экзоскелет из Волгограда
В свое время России пришлось убеждать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) подписать Минские соглашения, а теперь власти Украины не хотят вести с Москвой диалог. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин: ДНР и ЛНР пришлось убеждать подписать Минские соглашения
Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать со странами Запада систему гарантий безопасности, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности на площадке ОБСЕ
На Украине пенсионеры живут в нищете, поэтому плюют в экраны телевизоров, слушая заявления представителей власти. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин: жители Украины из-за нищеты плюют в экраны
Нынешнее руководство Украины, вместо того чтобы предпринимать усилия для восстановления мира в республике, оказалось под влиянием радикальных элементов. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин посоветовал властям Ленинградской области быть более активными в просвещении населения по теме мусорной реформы, вести работу с каждым жителем, а также делать акцент на позитивной составляющей новых заводов переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
Читайте также: Путин посоветовал показать позитивную сторону заводов по переработке ТКО
На Украине уничтожают тех, кто готов сотрудничать с Россией, поэтому поработать с Киевом нет шансов, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин заявил об уничтожении на Украине готовых работать с Россией людей
О федеральной поддержке реставрации объектов культурного значения на Мамаевом кургане в Волгограде в преддверии юбилея победы в Сталинградской битве попросили на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря местные журналисты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
К президенту России Владимиру Путину 23 декабря с вопросом обратился журналист из Татарии Кирилл Шлыков. Он спросил о федеральной программе для развития мест проживания для многодетных семей.
«Очень правильная постановка вопроса. У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно вписать эти потребности в проекты инфраструктурного развития территорий. Обязательно перед правительством поставлю такую задачу», — ответил Путин.
Об этом: Путина спросили о развитии территории для проживания многодетных семей
Путин: понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, надо постепенно внедрять в сознание граждан РФ, но без навязывания.
Президент России Владимир Путин выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза, к которому предъявил судебный иск петербуржец, недовольный невыполнением его желаний со стороны сказочного персонажа в течение многих лет. Об этом глава государства заявил 23 декабря в ответ на вопрос вологодского журналиста на большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин готов стать адвокатом Деда Мороза
Путин: Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения.
Президенту РФ Владимиру Путину предоставили искаженную информацию о доходах населения, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).
Читайте также: Депутат Госдумы: кто-то подставляет Путина с данными по доходам населения
В Одессе в 2014 году заживо людей сожгли, но никто и пальцем не пошевелил для поиска преступников, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин напомнил о бездействии Киева в поиске виновных в одесской трагедии
Путин: Казахстан — русскоговорящая страна в полном смысле этого слова.
О своей готовности стать адвокатом Деда Мороза заявил президент России Владимир Путин, узнав, что на сказочного персонажа из Великого Устюга подали в суд. Он рассказал об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.
Читайте также: Путин заявил о своей готовности стать адвокатом Деда Мороза
Рост рождаемости в России связан с улучшением экономической ситуации. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин назвал причины роста рождаемости в России в «нулевые»
Президент России Владимир Путин пообещал изучить возможность развития сети железнодорожного сообщения между Марий Эл и другими регионами России. Такое заявление он сделал 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
Во время мероприятия одна из журналистов пожаловалась российскому лидеру на то, что из административного центра региона — Йошкар-Олы можно уехать на поезде только в Москву. В соседние же регионы, к примеру в Нижний Новгород, приходится добираться автомобильным транспортом, что создает дополнительные трудности. Представитель СМИ спросила у Путина, можно ли решить эту проблему.
Подробности в материале: Путина попросили решить транспортные проблемы Марий Эл
Уголь подорожал — это хорошо, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос от корреспондента из Барнаула.
По словам президента, все руководители отчитались в полной готовности к прохождению отопительного сезона.
Вопрос о признании Байкала федеральной территорией не обсуждается, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин ответил на вопрос о дополнительном финансировании Байкала
В ближайшие полтора года будут закрыты разрывы в системе поддержки материнства и детства. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин заявил, что разрывы в цепочке поддержки семей будут закрыты
«Роснано» изначально задумывалась фактически как венчурная компания. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин объяснил причины финансовых трудностей «Роснано»
Всегда есть люди, которые плюют в экран телевизора, слушая заявления властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
Один из вопросов, заданных российскому лидеру, касался украинцев, которые, слушая разговоры о возможной войне, «смотрят и плюются в экран». Путин на это ответил, что плеваться на Украине могут не только из-за текущей ситуации, но и из-за «полной нищеты».
Читайте также: Всегда есть люди, плюющие в экран — Путин
В Госдуме уверены, что после поручения президента РФ Владимира Путина регионы получат инструмент для включения территорий без инфраструктуры в национальные проекты развития, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
Читайте подробнее: Вице-спикер Госдумы: регионы получат инструмент для развития территорий
В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 23 декабря, проходит в Москве, журналисты из Бурятии попросили главу государства помочь региону с новым зданием инфекционной больницы. По словам участницы пресс-конференции, она находится в очень плохом состоянии — ей 80 лет, но при этом капитальный ремонт там проводился всего один раз.
«Рассчитана она всего лишь на порядка 200 мест. И сейчас, в условиях пандемии, этот вопрос еще более обострился. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы посодействовали: нам нужно новое здание. И республиканские муниципальные власти в этом направлении работают, уже найден участок. Но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная: у нас в республиканском бюджете таких средств нет», — отметил представитель СМИ Бурятии.
Об этом: Путин пообещал помочь Бурятии с инфекционной больницей
Развитие народных промыслов является значимой стороной культурной жизни России. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Вопрос вот в чем: как вы считаете, может, стоит в закон о народных промыслах разработать и включить меры поддержки, направленные на развитие народного искусства, и чтобы эта поддержка носила регулярный характер», — задала вопрос журналист из Марий Эл.
Представитель СМИ также отметила, что в этом регионе проживает много талантливых людей, которые развивают самобытную культуру разных народов.
Госгарантии «Роснано» никак не снимают с компании обязательств перед кредиторами. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин удивился поведению Сбербанка накануне проблем у «Роснано»
У Владимира Путина спросили, кто из министров у него любимчик.
У российской госкорпорации «Роснано» непростая ситуация, но у нового руководства есть карт-бланш на изучение проблемы, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Владимир Путин: «Мне нравится в Сибири. Сибиряки — золотой фонд России».
Президент России Владимир Путин пообещал помочь в вопросе с поддержкой реставрации объектов комплекса «Мамаев курган» в Волгограде на федеральном уровне. Он заявил об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин пообещал помочь в вопросе поддержки реставрации Мамаева кургана
Следующий год предложено объявить годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Марий Эл — это многонациональный регион, в котором проживает много талантливых людей, развивающих самобытную местную культуру.
«Может быть, стоит в закон о народных художественных промыслах добавить какие-то дополнительные меры поддержки, которые бы носили постоянный характер», — с таким предложением к президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции обратилась журналистка газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова.
Об этом: Путин причислил Марий Эл к регионам России с уникальной культурой
В жизни женщин детородного возраста сменились приоритеты, что повлияло на ситуацию в демографии. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте также: Путин заявил о смене приоритетов у женщин детородного возраста
«У меня не может быть любимчиков», — отметил президент.
Итальянский журналист спросил об изменении отношений России и Италии при Марио Драги.
Программа по переселению людей из ветхого и аварийного фонда будет продлена. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Коми.
Об этом: Путин: «Мы должны вытащить людей из трущоб»
По словам Путина, отношения весьма доброжелательны.
В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 23 декабря, проходит в Москве, журналист из Бурятии попросила главу государства оказать помощь региону в связи с серьезной аварией на Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
Путин: «Что касается ТЭЦ, то мы сейчас будем разбираться. Обещаю вам прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выяснить, что там происходит и чем нужно помочь».
Подробности в материале: Путин займётся аварией на ТЭЦ-1 в Бурятии
Владимир Путин: «Постараюсь приехать на юбилей Уфы».
Президент отвечет на вопросы уже более трёх часов.
«Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым. А если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет», — ответил Путин.
Читайте также: Путин рассказал, как относится к хайпу
Именно легкий доступ к анонимности и есть причина большинства проблем, возникающих у пользователей интернета, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
Об этом: В Госдуме намерены бороться с анонимностью в интернете
В УФе предлагают провести чемпионат мира по хоккею. Всё потому, что в Башкирии есть команда «Салават Юлаев».
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном.
Подробности в материале: Путин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Казахстаном
Председатель правительства должен оставаться на рабочем месте, когда глава государства на отдыхе. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин объяснил, почему не берёт с собой Мишустина на отдых в Сибирь
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции сегодня, 23 декабря, отметил, что в Сибирском федеральном округе живут уникальные люди. Он подчеркнул, что проводит отпуск в Сибири с начала 2000-х годов.
Читайте также: Путин назвал сибиряков золотым фондом России
Президент России Владимир Путин не отказался бы жить в Сибири. Об этом 23 декабря он заявил на большой пресс-конференции.
От так называемой «новой этики» — нетрадиционных ценностей, приходящих с Запада, никуда не деться, но нужно этому противостоять. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин назвал способ противодействия нетрадиционным ценностям
Владимира Путина вновь спрашивают про Крым.
Президента России Владимира Путина попросили поддержать Универсиаду, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Ему привезли мяч с автографами именитых спортсменов Свердловской области, сообщил на пресс-конференции главы государства журналист телекомпании «Четвёртый канал».
По словам молодого человека, мяч не пропустила охрана, и поэтому вручить его Владимиру Путину не удалось. «Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдёт», — ответил ему президент страны.
Читайте также: Путина попросили поддержать Универсиаду-2023 в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о любимчиках среди министров.
Об этом: Путин ответил на вопрос о любимчиках в правительстве
При определении пола у человека нужно сохранять здравый смысл. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин призвал к здравому смыслу при «выборе» пола
Слово дали Дмитрию Губерниеву. Он спрашивает про Олимпиаду в Пекине.
Вопросы, связанные с созданием всероссийского центра эндопротезов и поддержкой учёных, разрабатывающих средства реабилитации, будут переданы правительству России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам. Посмотрим, как их поддержать дополнительно, и на возможности создания этого центра», — сказал Путин.
Об этом: Путин пообещал поддержать учёных, разрабатывающих эндопротезы
Казахстан остается в числе самых близких союзников России. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сказал Путин.
Читайте также: Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России
У всех живущих в России народов есть моральная защита. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин: у всех народов России есть защита от мракобесия
Президент России Владимир Путин рассчитывает на приезд руководства Казахстана — первого и нынешнего президентов Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева — на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, который состоится в конце 2021 года. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин рассчитывает на встречу с руководством Казахстана в Санкт-Петербурге
В Бурятии опасаются, что Байкал может стать особой федеральной территорией. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщила сегодня, 23 декабря, участница большой пресс-конференции из Бурятии.
Путин:
«Что касается Байкала, то мне не известно об этом. Неизвестно, что обсуждается вопрос о Байкале как о федеральной территории. В любом случае, хочу это подчеркнуть: он не будет от людей дальше, даже если кто-то и поднимал такой вопрос. Первый раз об этом слышу.
Речь наверняка шла о том, чтобы выделить, найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала, наладить там соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там свою жизнь и работу…».
Подробности в материале: Владимир Путин: Байкал не будет от людей дальше
Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 23 декабря он лично заявил на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
По словам российского лидера, общение глав двух стран может состояться в Санкт-Петербурге на неформальной встрече представителей стран — членов ЕАЭС и ОДКБ.
Об этом: Путин рассчитывает на встречу с президентом Казахстана
Журналист с Дальнего Востока жалуется на цены на жилье в регионе.
Если на подготовку к празднованию 450-летия Уфы необходимы дополнительные ресурсы, то мы решим эти вопросы с руководством Башкирии. Об этом 23 декабря сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Журналист из Башкирии задала главе государства вопрос: какую поддержку окажет федеральный центр региону в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы?
Подробности в материале: Путин пообещал выделить допфинансирование на празднование 450-летния Уфы
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уверен, что запланированное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая пройдет через регион, будет способствовать развитию Новгородчины. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург пока находится в стадии проработки на предмет экономической целесообразности.
Читайте также: В Новгородской области надеются на положительное решение по ВСМ
Российский президент Владимир Путин пообещал приехать в Уфу в 2024 году, когда столица Башкирии будет отмечать 450-летие. Об этом он заявил 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
«Спасибо большое за приглашение, постараюсь обязательно», — ответил российский лидер на приглашение в Уфу.
Читайте также: Путин пообещал приехать на 450-летие Уфы
Владимир Путин рассказал о судостроении, отвечая, как остановить отток населения с Дальнего Востока.
«Мы уже всем надоели, пора завершать», — заявил президент и добавил, что еще будет три вопроса.
Главным направлением сотрудничества России и Казахстана является экономика. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«Какие направления сотрудничества. В первую очередь это экономика. С Казахстаном в сфере экономики развиваются отношения по самым разным направлениям», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин назвал главное направление сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин пообещал продумать на федеральном уровне вопрос об оказании помощи людям, страдающим спинальной мышечной атрофией (СМА). Вопрос о помощи и ее финансировании пациентам с орфанными заболеваниями задал 23 декабря екатеринбургский журналист Альберт Муссин (4-й канал) во время большой пресс-конференции главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: «Не оставим в стороне» — Путин о помощи людям с орфанными заболеваниями
Западные страны «плевать» хотели на жителей Крыма и демократию, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин: западные страны «плевать хотели на интересы крымчан»
Журналист из Пензы спросила про индексацию пенсий.
США наступают на старые грабли, пытаясь бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин: США не смогут сдержать развития Китая
Решение властей США о бойкоте зимней Олимпиады 2022 года в Пекине является ошибочным и неприемлемым. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин назвал ошибочным решение США о бойкоте зимней Олимпиады в Пекине
Работу администрации президента РФ и правительства в пандемию коронавирусной инфекции стоит оценивать коллективно, а не выделять отдельных сотрудников. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Некоторые сотрудники Кремля достойны премий за работу в пандемию — Путин
Вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции 23 декабря удалось задать журналистке издания «ПолитСибРу» из города Барнаула (Алтайский край) Александре Черданцевой.
Она рассказала президенту о том, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон — кто-то из-за дефицита топлива, кто-то из-за его подорожания.
Читайте также: Алтайский край пожаловался Путину на высокие цены на уголь
Владимира Путина спросили про туалеты в сёлах.
Почти 4 часа Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов.
Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высшего уровня. Об этом 23 декабря сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Журналист задала главе государства вопрос: возможно ли провести в Уфе чемпионат мира по хоккею?
«Мы подумаем об этом предложении», — сообщил президент, отметив, что «Салават Юлаев» является отличной командой самого высшего качества.
Читайте также: Путин: Уфа в состоянии провести международные соревнования высокого уровня
«Что может дать в новом году россиянам счастья и оптимизма?» — спрашивает журналист.
Сельские территории демонстрируют очень хорошие экономические показатели на протяжении последних лет. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: На селе увидят результаты своей работы в социальном благополучии — Путин
В Ленинградской области принята обновленная территориальная схема по обращению с отходами, которая отразила появление новых пунктов переработки мусора, а также закрепила планы по закрытию старых полигонов. Об этом сообщил 23 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, после того как президент РФ на пресс-конференции одобрил развитие переработки мусора в регионе.
Об этом: Ленобласть закроет старые мусорные полигоны и займется переработкой ТКО
Завершающий вопрос про разжигание экстремизма и свободу творчества.
Вопрос с обеспечением качественной мобильной связи на территории Крыма и Севастополя будет решён. Об этом заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос крымского журналиста.
Подробности в материале: Путин обещал решить вопрос с мобильной связью в Крыму
Экономика Китая неизбежно станет первой в мире. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин заявил, что Китай неизбежно станет первой экономикой мира
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обвинил жителя Петербурга, подавшего в суд на Деда Мороза, в личном пиаре и хайпе.
«Ситуация смешная, но она ещё раз подчёркивает, что некоторые люди готовы делать личный пиар абсолютно на любой теме, не считаясь ни с какими общественными нормами, а подчас и здравым смыслом», — написал в своем Telegram-канале Кувшинников.
Читайте подробнее: Вологодский губернатор обвинил в хайпе подавшего в суд на Деда Мороза
Русский язык активно развивается на территории Казахстана. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
По словам российского лидера, в Казахстане поддерживают развитие русского языка, увеличивается количество школ, где его преподают.
Читайте подробнее: Путин назвал Казахстан «русскоговорящей» страной
Ещё один завершающий вопрос. Он про Афганистан: «Признает ли Россия правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?»
«Сейчас нужно оказать помощь афганскому народу», — отметил Путин, уточнив, что это должны делать те, кто развалил там экономику.
Третий завершающий вопрос: про дефицит общения из-за пандемии.
В России реализуются грандиозные планы, на которые выделяются колоссальные деньги. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Путин ждёт эффективной реализации в России «грандиозных планов»
«Поздравляю с наступающим Новым годом!» — завершил пресс-конференцию президент.
Немногим более 4 часов он отвечал на вопросы.
Свобода самовыражения одного человека не должна вступать в конфликт со свободой других людей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин пояснил, где пролегают границы свободы творчества
Их удалось задать 43 журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос журналиста из Владивостока Ирины Трофимовой, подчеркнул, что Дальний Восток требует к себе особого внимания.
Читайте подробнее: Дальний Восток требует к себе особого внимания — Путин
Счастье и оптимизм в 2022 году зависят от реализации намеченных планов, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм
Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась.
Подробности в материале: Пресс-конференция Владимира Путина завершилась
Великоустюгский районный суд Вологодской области пока не получил иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к Деду Морозу, от которого истец требует 10 млн рублей и 23 подарка. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе суда. Ранее об иске к Деду Морозу из Великого Устюга сообщили президенту РФ. Владимир Путин выразил готовность стать его адвокатом.
Читайте также: Вологодский суд пока не получил иск юриста из Петербурга к Деду Морозу
Главный редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова, представляющая Пензенскую область, в пятый раз смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции. Она снова коснулась темы индексации пенсий. Глава страны ответил, что правительство России должно выполнять обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.
Читайте также: Пензенская журналистка в пятый раз задала Путину вопрос про пенсии
Глава государства должен поддерживать себя в хорошей форме, чтобы работать в условиях интенсивного графика. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Читайте также: Путин назвал занятия спортом своим долгом
Свобода творчества должна быть у человека внутри и исходить из уважения к другим. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин заявил о необходимости обеспечить свободу творчества
Журналист из Приморья задала в ходе пресс-конференции 23 декабря президенту РФ Владимиру Путину вопрос о высоких ценах на жильё в крае — «цены догоняют московские».
Читайте подробнее: Путин признал, что дешёвая ипотека привела к росту цен на жильё в ДФО
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря сказал, что не следит за деятельностью блогеров.
Читайте подробнее: Путин заявил, что давно ни за кем не следит — «с тех пор, как ушёл из ФСБ»
Помогать восстанавливаться Афганистану должны страны, которые нанесли ему огромный ущерб. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин призвал разморозить авуары Афганистана в американских банках
В вопросе признания нового руководства Афганистана нужно исходить из реалий, Россия будет консолидироваться с другими странами, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
Путин добавил, что сейчас, безусловно, нужно оказать помощь афганскому народу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те в первую очередь и должны это делать.
Подробности в материале: Путина спросили о признании афганских радикалов
Китайская Народная Республика станет первой экономикой мира, как бы этому ни пытались помешать США. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Читайте подробнее: Путин: КНР станет первой экономикой мира по всем показателям
Обещание по индексации пенсий выше уровня инфляции должно быть выполнено российским правительством, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
Подробности в материале: Путин: индексация пенсий выше уровня инфляции должна быть выполнена
Отношения России и Италии остаются конструктивными, вне зависимости от того, кто находится у власти в этих странах. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.
«У нас отношения между Италией и Россией, они сложились, если не как показательные, то как хорошие, устойчивые. Вне зависимости от тех сил, которые возглавляют Италию. Мы продолжаем то, что было заложено господином Берлускони (Сильвио, экс-премьер Италии — прим. ИА REGNUM)», — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь в вопросе развития систем энерго-, водо‑ и газоснабжения Дагестана. Корреспондент РИА «Дагестан» Магомед Магомедов напомнил, что в 1999 году жители республики встали на защиту территориальной целостности России, а сегодня люди как никогда нуждаются в помощи Путина, так как имеют право на достойный качественный уровень жизни. Путин пообещал разобраться в ситуации.
Об этом: Путин пообещал помочь в вопросе энерго-, водо‑ и газоснабжения Дагестана
Очередное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, сообщил 23 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков сказал, когда ожидать послания Путина Федеральному собранию
К 2025 году в Архангельской области предстоит расселить 471,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В этом году удалось ввести в эксплуатацию только 11 домов площадью 28,7 тысячи «квадратов».
Об этом: Более 471 тысячи аварийных «квадратов» ликвидируют в Архангельской области
Недостаток общения с близкими ощущается из-за ситуации с пандемией: взаимодействие при помощи «современных средств связи» не заменяет живого общения, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте также: Путин сказал, что из-за пандемии ему не хватает общения с близкими людьми
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции проявил себя как мировой лидер, доказав, что Россия — сильное государство. В 2022 году за основу в работе будут взяты те «послания и смыслы», о которых сказал глава государства. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров по итогам пресс-конференции российского лидера.
Об этом: Врио главы Тамбовщины: Путин инициировал новые направления работы
На то, чтобы дать СМИ-иноагентам возможность задать президенту РФ Владимиру Путину вопрос на пресс-конференции 23 декабря, не хватило времени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подробности в материале: На пресс-конференции Путина до СМИ-иноагентов не дошла очередь
Вопросы водоснабжения Крыма обязательно будут решены, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Читайте также: Путин: вопросы водоснабжения Крыма будут решены
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов прокомментировал слова президента РФ о выделении 500 млрд рублей на развитие инфраструктуры регионов и рассказал, на какие проекты в Петербурге идут федеральные средства.
Читайте подробнее: Петербург в 2021 году получил 24 млрд рублей на транспортные проекты
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции поднял вопросы, актуальные для Ульяновской области, и обозначил приоритетные задачи. Об этом заявил ульяновский губернатор Алексей Русских.
Читайте подробнее: Ульяновский губернатор: Путин «обозначил безусловный приоритет» в работе
Преследовать людей за то, что они отказываются вакцинироваться, контрпродуктивно, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Об этом: Путин назвал контрпродуктивным преследование за отказ от вакцинации
В ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучали не только ответы на вопросы журналистов, но и вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте подробнее: Слуцкий: Путин послал четкие сигналы Западу
В Татарии прокомментировали слова президента о поддержке многодетных семей.
Об этом: В Татарии рассказали, как поддержать многодетные семьи
Украина не готовит военной операции в Донбассе, — вопреки заявлению российского президента Владимира Путина, утверждает представитель украинского МИД Олег Николенко, передаёт 23 декабря Украинская служба ВВС.
Читайте также: В МИД Украины отреагировали на слова Путина о подготовке агрессии против РФ
Экономика России выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Об этом: Путин: после пандемии экономика РФ восстановилась быстрее многих других
Украина может напасть на Донбасс, но лишь при определённых условиях. Об этом 23 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Подробности в материале: Эксперт: Украина нападёт на Донбасс только при всеобъемлющей поддержке США
Архангельская область не сможет увеличить долю своего участия в софинансировании программы по расселению аварийных домов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Архангельской городской думы (КПРФ) Александр Гревцов.
Об этом: Регионы не потянут увеличения затрат на расселение «авариек» — депутат
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о расширении НАТО. «НАТО никогда не обещало не расширяться», это следует из ряда международных договоров, приводят его слова РИА Новости.
Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что инфляция в России по итогам года составит порядка 8%, но необходимо вернуться к целевым показателям в 4%, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Кто это будет делать?» — Путин призвал снизить инфляцию до 4%
Обещаний не расширять свой состав и присутствие НАТО никогда не давало, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны альянса и в документах, заявил 23 декабря генсек западного военного блока Йенс Столтенберг в интервью dpa.
Читайте также: Столтенберг заявил, что не согласен с претензиями России к НАТО
Псаки: США, очевидно, не согласятся на предложения России в сфере безопасности, касающиеся НАТО.
Условия хотят поставить США России для запуска переговоров по гарантиям безопасности: для этого на Украине должна быть снижена напряжённость. Как заявил представитель Белого дома, Штаты «готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов».
Об этом: В Белом доме заявили, что смогут говорить с РФ по Украине в начале января
«Вопрос корреспондента русской службы BBC был «под дых»: и про Навального, и про гонения, и про иноагентов. На мой взгляд, ответ президента блестящий. Он не ушел от ответа. Всё четко. И когда об отравлении этом рассказал. Ведь ни одного факта, доказательства не представили. А мы ведь просили. Ничего не было сделано», — сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в интервью телеканалу «Россия 24».
Список требований России к НАТО и США — так называемые гарантии предложения — является примером классической политики великой державы, которую ведет президент Владимир Путин. Об этом 23 декабря в интервью шведскому новостному агентству TT сообщил эксперт по России Йохан Норберг из Шведского института оборонных исследований (FOI).
Читайте также: Россия играет типичную роль сверхдержавы — эксперт из Швеции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя итоги пресс-конференции главы государства, особо выделил тему жилья и в целом роста качества жизни как важнейшего фактора «сбережения народа», о котором сказал Владимир Путин.
«Вот шёл разговор о Владивостоке — там очень высокая стоимость жилья, и это очень существенный фактор при принятии решения, оставаться или уезжать, особенно для молодых семей. У нас ситуация схожая — нового жилья не строилось давно», — сказал глава региона.
Об этом: Цены на жилье влияют на отток населения — мурманский губернатор
У лидера КПРФ Геннадия Зюганова, по его словам, осталось грустное впечатление от состоявшейся пресс-конференции президента.
«Она должна была стать шагом вперёд. Но, увы, является шагом назад. С такими темпами роста, с такой социально-экономической политикой, с таким кадровым составом никакой стабильности в стране быть не может. России, как воздух, нужен новый курс», — отметил Зюганов.
В ходе пресс-конференции глава государства уделил большое внимание «цифровой повестке», отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Вдвойне отрадно, что видение президента и его оценки полностью совпадают с линией работы нашего комитета. Не случайно в числе наиважнейших вопросов российский лидер назвал защиту детей в интернете от деструктивного влияния», — отметил парламентарий в телеграм-канале.
В «Единой России» полностью согласны с президентом в том, что федеральный бюджет на 2022−2024 годы носит социальный характер.
«На здравоохранение и социальную политику запланировано на три года 22 трлн рублей. По 90 млрд ежегодно — только на развитие первичного звена здравоохранения. Кроме этого — обновление парка скорой помощи, закупка мобильных медицинских центров, которые будут оказывать медицинскую помощь в удаленных точках и малонаселенных пунктах», — отметил замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Будет развиваться система социального контракта, которая не просто оказывает помощь тем или иным людям, но и выводит их в средний класс, давая возможность открыть собственное дело, обучиться, получить новую профессию, специальность, добавил парламентарий.
Поступившие от России предложения по гарантиям безопасности не во всём устраивают США, сообщила 23 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом: Псаки заявила, что США не согласны с инициативой России по НАТО
В ходе пресс-конференции обсуждалась тема модернизации первичного звена, которая, по мнению главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова («Единая Россия»), является самой масштабной реформой за всю историю здравоохранения, включая советский период.
«Мы строим большое количество больниц и поликлиник, оснащаем современным оборудованием, закупаем машины скорой помощи и передвижные ФАПы, развернули в регионах программы привлечения необходимых специалистов. Уже в скором времени всё это даст положительный отклик», — сказал депутат.
Президент РФ Владимир Путин исчерпывающе и убедительно изложил позицию российской стороны о ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального и его якобы отравления, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов.
«На мой взгляд, ответ президента блестящий. Он не ушел от ответа. Вс` четко. И когда об отравлении этом рассказал. Ведь ни одного факта, доказательства не представили. А мы ведь просили. Ничего не было сделано», — цитирует Миронова телеканал «Россия 24».
Выдвигая требования США, президент Путин говорил жестко, аргументированно, предельно серьезно, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
«При этом он сохранял чувство юмора и прибегал к шуткам, в которых есть доля шутки. В частности, он сформулировал то, что я бы назвал «доктриной Деда Мороза» — «Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам», — сказал наш президент», — отметил парламентарий.
И вместо того, чтобы в очередной раз разгадывать загадочную русскую душу, Вашингтон, полагает депутат, в эти новогодние дни будет очень внимательно читать статьи договора о безопасности и гарантиях безопасности Российской Федерации.
Три драйвера успеха экономики России, обозначенные президентом, — народосбережение, развитие инфраструктуры и повышение производительности труда, — именно в такой логике партия «Единая Россия» и парламент формируют инициативные решения, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
В ходе традиционной пресс-конференции президент Путин, конечно, не мог не коснуться темы коронавируса, глава государства чётко обозначил свою позицию, подчеркнув, что уважение к людям в вопросе вакцинации — это главное, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).
«Шельмование и оскорбление тех, кто думает иначе, — это путь в никуда, решить эту общую для всех нас проблему можно только сообща. Мы все безмерно благодарны врачам, спасающим жизни каждый день. Их нужно и важно слушать. Но и допускать перегибы по отношению к простым людям недопустимо», — считает парламентарий.
После слов президента вопрос о каком-либо принуждении к вакцинации должен быть закрыт навсегда, уверен лидер СРЗП Сергей Миронов.
«Все чиновники и руководители регионов должны принять их как прямое руководство к действию и исключить все меры по принуждению граждан «немедицинскими мерами», включая печально известные QR-коды», — отметил он.
Развитие малых городов — это важнейшая составляющая комплекса мер по увеличению численности населения нашей страны, решению демографической проблемы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Читайте подробнее: Путин поставил важный акцент в дискуссии о будущем России
Власти Приморья намерены за два-три года стабилизировать и снизить стоимость жилья, заявил губернатор Олег Кожемяко по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 23 декабря.
Правительство края работает над решением этой задачи сразу по нескольким направлениям. В частности, существенным образом наращиваются объемы жилищного строительства.
Читайте подробнее: Губернатор Приморья сказал, когда подешевеет жильё в крае
Очень важной темой, по которой президент РФ Владимир Путин высказался на большой пресс-конференции 23 декабря, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал жильё. Он заявил о необходимости увеличивать объёмы строительства жилых домов в регионе.
Подробности в материале: Глава Приамурья пообещал увеличивать объёмы строительства жилья в регионе
Соединённые Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) намерены начать диалог с властями России по гарантиям безопасности и настроены на быстрое продвижение в этом вопросе, заявил 23 декабря посол США в Москве Джон Салливан.
Об этом: Салливан заявил о намерении США быстро настроиться на переговоры с Россией
Комментируя планы строительства Ленского моста в Якутии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот вопрос сложным. Он констатировал, что чётких решений по финансированию возведения этого объекта пока нет, сообщило ТАСС.
Читайте также: Чётких решений по Ленскому мосту пока нет — Песков
Более 150 млрд рублей дополнительного финансирования потребует индексация страховых пенсий в России в 2022 году, если речь идёт о выравнивании выплат по фактической инфляции. Об этом 24 декабря пишут «Известия» со ссылкой на подсчёты экспертов.
Подробности в материале: В России подсчитали сумму, необходимую для индексации пенсий в 2022 году
Реконструировать Дворец хоккея могут в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров, откликнувшись на слова президента России Владимира Путина о том, что Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высшего уровня.
«Что касается хоккея, конечно, это здорово. Мы затягиваем к нам в Башкортостан как можно больше всевозможных мероприятий — спортивных, культурных и т. д. Насчет хоккея у нас есть ещё идеи посмотреть реконструкцию нашего старого Дворца хоккея, который на улице Зорге в Уфе», — сообщил Хабиров, отметив, что после реконструкции этого спортивного объекта руководство Башкирии будет увереннее себя чувствовать при подаче заявки.
Подробности в материале: В Башкирии могут реконструировать Дворец хоккея
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев с октября практически не импортирует газ, поэтому слова президента России Владимира Путина о том, что поведение Киева на рынке привело к взлету цен на газ в Европе, являются необоснованными.
«Украина с октября практически не импортирует газ вообще. 91% газа в 2021 году было импортировано из Венгрии, а не Польши или Словакии», — сказал он.
По его словам, сейчас импорта газа из Польши на Украину нет. «Да и физически прокачать из польской ГТС в украинскую пока технически невозможно. Поэтому данные заявления абсолютно необоснованные», — заметил Макогон.
Цитата канала «Экономика».
Стоимость жилья во Владивостоке начинается от 2 млн рублей. За эти деньги в столице Дальнего Востока можно купить маленькую «гостинку». Самые ходовые квартиры — 2−3-комнатные — продаются по цене в районе 11 млн рублей. Самая дорогая квартира во Владивостоке на 24 декабря стоит 161 млн рублей.
Читайте подробнее: Золотые метры — жильё во Владивостоке стоит от 2 до 160 млн рублей
Уверенность в том, что при поддержке президента России Владимира Путина и правительства РФ в Башкирии достойно встретят 450-летние Уфы, выказал глава республики Радий Хабиров. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба главы региона.
«450-летию Уфы уже придан федеральный статус указом президента страны. Есть оргкомитет на федеральном уровне. Мы двигаемся в этом русле. Огромное спасибо за это Владимиру Владимировичу, потому что это придает совсем другой статус», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который отметил, что это мероприятие становится общефедеральным.
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Не прошло и суток после большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где была обнародована проблема отопительного кризиса в Алтайском крае, а территориальное СУ СК РФ уже нашло основание для возбуждения уголовного дела. Как сообщает сегодня, 24 декабря, старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, речь идёт о ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
По данным следствия, в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос теплоснабжения.
Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан, пояснили следователи. О проблемах в других районах Алтайского края почему-то не сообщается.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов в России.
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не согласен с формулировкой «угольного» вопроса журналистки Александры Черданцевой, заданного Владимиру Путину на итоговой пресс-конференции, сообщает ИА «Амител».
Глава региона заявил, что все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, «были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись».
«Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал. В целом в крае действует система, при которой существует резерв угля, который принадлежит краю.
И если у кого-то из муниципалитетов возникают перебои с углем, то край всегда, обращаю внимание, всегда помогает из своего резерва. И не допускает остановки процесса отопления. По крайней мере более чем за три года моей работы как губернатора такого не было ни разу», — заявил Виктор Томенко.
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Актуальные темы, позвучавшие на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, затрагивают интересы в том числе и жителей региона, сообщил 23 декабря в соцсетях губернатор Калужской области Владислав Шапша. Среди значимых для людей проблем — расселение из ветхого и аварийного жилья, дальнейшая реализация программы комплексного развития сельских территорий, строительство жилья для сельчан, благоустройство территорий, модернизация коммунальной инфраструктуры и социальной сферы.
Читайте подробнее: Шапша: вопросы, поднятые на пресс-конференции Путина, волнуют калужан
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства внимательно проанализировать все материалы очередной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом он заявил 24 декабря на заседании правительства региона.
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«Путин вновь выступает одновременно гарантом стабильности и драйвером позитивных перемен, что позволяет ему задавать вектор развития страны как минимум на ближайшее десятилетие», — считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
В НАТО опровергли обвинения Путина и заявили, что не обещали не расширяться. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вопреки заявлениям Владимира Путина, Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться:
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса».
Он пояснил, что есть документы 1970-х и 1990-х годов — Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия — НАТО и множество других, «которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу», под которым подписалась Россия.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Как освещают пресс-конференцию Путина на Западе? Вот пример из The Times. Фото говорят сами за себя: пугающий всех Путин, а рядом — умилительное фото свадьбы украинских вояк на линии фронта в Донбассе. В статье сказано о том, что на этом фронте погибло более 14 тыс. человек. Кто их убивал и обстреливал мирные города, не уточняют. Но из фотографий же все понятно, верно?»
Аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Виктория Мамонова:
«Региональный аспект остается одним из главных в пресс-конференции президента Владимира Путина, несмотря на активное обсуждение актуальных вызовов внешнеполитической повестки. Вторая часть акции была практически полностью посвящена внутренним вопросам и стала своего рода блиц-опросом журналистов, представляющих региональные СМИ.
Лейтмотивом пресс-конференции стала пандемия. Через призму коронавируса регионы рассматривают проблемы, с которыми сталкиваются: здравоохранение и образование, расширение форматов социальной поддержки, поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инфраструктурных проектов. Новые вызовы, которые возникли в период пандемии в реализации проектов на региональном уровне, теперь обсуждаются на федеральном».
Новость дня на Вологодчине. Губернатор региона Кувшинников следом за Путиным в адвокаты Деда Мороза записался, «в обиду не дадим».
По вопросам, которые были заданы президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции, становится понятен пульс жизни всей страны. Комментируя общение российского лидера с журналистами, глава Калмыкии Бату Хасиков отметил высокие темпы строительства жилья в степной республике.
Читайте подробнее: Калмыкия перевыполнила годовой план по строительству жилья
Глава Калмыкии Бату Хасиков оптимистично высказался о ходе прививочной кампании в регионе, комментируя слова президента России Владимира Путина о вакцинации от COVID-19.
«По этому вопросу Калмыкия приближается к достижению коллективного иммунитета, это вклад каждого из нас», — сказал Хасиков.
Читайте подробнее: Хасиков: «Калмыкия приближается к достижению коллективного иммунитета»
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в целом стала ясным программным выступлением, отметившим параметры выхода России из коронавирусного кризиса. Это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил доктор политических наук профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.
Подробности в материале: Путин показал «мракобесие» Запада — эксперт
Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал итоги ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Об этом: Омский губернатор: на пресс-конференции Путина были подняты «важные темы»
В Приамурье уже исполняют рекомендацию президента РФ Владимира Путина о необходимости улучшать жилищные условия граждан, которую глава государства дал в рамках большой пресс-конференции 23 декабря. В том числе выполнять эту задачу стоит посредством развития льготных ипотечных программ, подчеркнул президент.
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По региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019—2025 годах» планируется расселить более 15 тысяч человек на территории 88 муниципальных образований Ленобласти. С 2019 года новое жилье уже получили более трех тысяч семей. Сегодня программа на 91% реализуется путем строительства многоквартирных домов, сообщили власти региона. Ранее президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что программы расселения аварийного жилья будут продлены на период после 2025 года. «Конечно, мы должны вытащить людей из этой ситуации, из трущоб, где они проживают», ― сказал президент.
В Амурской области работают над выстраиванием стратегических партнёрских отношений с Китайской Народной Республикой, о которых заявил на пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин. У Приамурья есть уникальный опыт взаимодействия с Китаем, сообщила заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева.
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В Амурской области реализуют меры по поддержке предпринимателей, введённые федеральным центром. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, комментируя высказывание на эту тему президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Манеже.
Подробности в материале: Бизнес Приамурья за два года пандемии поддержали на 860 млн рублей
В Ульяновской области увеличили число площадок для прохождения углубленной диспансеризации после COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Об этом: Углубленную диспансеризацию в Ульяновской области прошли 22 тыс. жителей
На Камчатке планируют в кратчайшие сроки расселить аварийное жильё, которое было признано таковым уже после 2017 года. Реализовать подобные планы стало возможно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, отметил, комментируя прошедшую 23 декабря пресс-конференцию главы государства, министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.
Подробности в материале: Благодаря президенту на Камчатке в короткие сроки расселят аварийное жильё
Власти Китая поддерживают заявление президента России Владимира Путина о развитии двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Читайте также: В КНР поддержали заявление Путина о развитии двусторонних отношений
Губернатор Красноярского края Александр Усс 24 декабря провёл пресс-конференцию, на которой подвёл итоги уходящего 2021 года для региона.
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Жители Российской Федерации назвали политиком уходящего 2021 года президента РФ Владимира Путина (38%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, представленные на пресс-конференции.
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Вашингтон не готов соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые касаются НАТО. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — сказала она.
По ее словам, США считают переговоры с Россией оптимальным путем урегулирования разногласий. Псаки процитировала президента России Владимира Путина, который ранее на ежегодной пресс-конференции выразил надежду на то, что развитие ситуации пойдет по переговорному пути. «Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед», — сказала она.
СМИ Китая оценили состоявшуюся 23 декабря большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Читайте подробнее: «Чётко обозначил «красные линии». В Китае оценили пресс-конференцию Путина
Президент Путин вел себя «необычно оживленно» в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, отмечают западные СМИ. По словам зарубежных журналистов, он «потерял хладнокровие, но именно это позволило ему донести свою позицию по ситуации на Украине».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях главы государства от общения с журналистами на пресс-конференции:
«Владимир Путин в целом весьма удовлетворён общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты. Дало возможность президенту озвучить позицию по многим вопросам».
НАТО следует оставить попытки закрепиться вблизи России, такова позиция читателей британской газеты Daily Mail, опубликовавшей основные заявления президента РФ Владимира Путина с большой пресс-конференции.
Так, пользователь с никнеймом jimnyj одобрил замечание Путина о том, как США отреагировали бы на вмешательство Москвы в отношения Вашингтона с Мехико.
«НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться», — заявил jimnyj.
Комментатор MichaelShirt поинтересовался: почему только Западу позволено разделять страны и уничтожать нации? Ведь если на части украинской территории преобладают русские, то, по логике Запада, следует отделить эти земли и позволить им войти в состав России.
Об этом: Британцы согласились с Путиным, раскритиковавшим Запад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, утверждения о прошедшей на встречу с российским лидером Владимиром Путиным больной журналистке.
Подробности в материале: Песков отреагировал на сообщения о больной журналистке на пресс-конференции
Необходимости в каких-либо импульсах в адрес оперштаба по борьбе с коронавирусом со стороны президента России Владимира Путина нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 24 декабря журналистам.
«Вы знаете, что работает штаб правительства и все корректировки там происходят в живом режиме. Поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах», — сказал Песков.
Об этом: Песков: оперштабу по борьбе с COVID-19 не нужны дополнительные импульсы
ПАО «Россети» прокомментировало критику недостаточного внимания со стороны компании к электросетевому хозяйству Дагестана, прозвучавшую в ходе пресс-конференции Владимира Путина. С просьбой помочь в решении вопроса обеспечения устойчивого электро-, газо‑ и водоснабжения обратился в главе государства журналист РИА «Дагестан» Магомед Магомедов.
В компании отметили, что реализовать мероприятия в более существенном объеме не позволяет недофинансирование, которое во многом обусловлено низкой платежной дисциплиной Дагестана. По данным «Россетей», «на протяжении многих лет платежи потребителей ЖКХ составляют в среднем 12%, населения 80%».
Читайте подробнее: «Россети» объяснили причину плохого состояния энергоснабжения Дагестана
Президент России Владимир Путин весьма удовлетворен общением с журналистами во время пресс-конференции, сообщил 24 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом: Песков рассказал о впечатлениях Путина от общения с журналистами
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на своей странице в Instagram отметил, что президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря анонсировал крайне важное для Забайкалья продление программы расселения из ветхого жилого фонда.
«Для Забайкалья — это очень хорошая новость. На территории края непростая ситуация с аварийным жильем. За предыдущие годы было скрыто порядка 730 тысяч квадратных метров. Из-за этого мы недополучили в национальном проекте необходимый объем финансирования. Поднимал тему перед федеральным министрами, Президентом России. И они поддержали решение вопроса», — написал на своей странице губернатор.
Он добавил, что в Забайкалье официально прошли обследование и признаны непригодными после 1 января 2017 года 168 тысяч квадратных метров, еще, по предварительным расчетам, 563 тысячи квадратных метров числятся потенциально аварийными.
Александр Осипов отметил, что районным властям неоднократно ставилась задача зарегистрировать все аварийные дома, эта работа должна быть срочно завершена.
Президент РФ Владимир Путин владеет всеми нюансами российского законодательства об иностранных агентах. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков указал на правовую осведомлённость Путина
Напомним, 17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила 23 декабря в очном формате в московском Манеже. На конференции присутствовали 507 сотрудников СМИ, в том числе СМИ-иноагентов, статус которых не влияет на работу.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря упомянул о программе реновации и строительстве новых школ. Он подчеркнул, что опережающими темпами это будет делаться, в том числе на селе.
Как отметил ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Забайкалья Евгений Егоров, правительство РФ утвердило для регионов распределение средств федерального бюджета на 2022−2024 годы для создания новых мест в школах в связи с ростом числа обучающихся. Забайкалье получит 1,5 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для строительства двух школ на 800 мест каждая в поселке Каштак и Железнодорожном районе города Читы.
В Забайкальском крае на средства нацпроекта «Образование» строятся школы на 250 мест в селе Смоленка Читинского района и на 250 мест в селе Александровский Завод, а также на 1100 мест в Октябрьском микрорайоне города Читы.
Рынки услышали обнадёживающие нотки в словах президента России Владимира Путина в ходе выступления на большой пресс-конференции по итогам 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
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Правительству России следует обратить внимание на проблемы, о которых сказали журналисты из регионов во время большой пресс-конференции главы государства. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
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Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что от так называемой «новой этики» — нетрадиционных ценностей, приходящих с Запада, никуда не деться, но нужно этому противостоять, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Девочки — налево, мальчики — направо» — сети о позиции Путина по ЛГБТ
Западные элиты деградировали. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Именно поэтому ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина воспринимается во всем мире как главная новостная повестка дня.
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Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в прошлом году среднемесячная зарплата граждан России в реальном выражении упала на 2%, но сейчас она начала расти и ее рост ожидается на уровне 3,5%, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Инфляция сжирает намного больше!» — сети о росте реальных зарплат в России
Немцы спокойно отреагировали на пресс-конференцию президента России. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
Подробности в материале: Эксперт: В Германии спокойно восприняли пресс-конференцию Владимира Путина
Крым вошёл в состав РФ законно, и это еще раз подтвердил президент Владимир Путин. Об этом 24 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Об этом: Эксперт: Возвращение Крыма в Россию не противоречило Конституции Украины
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе и Россию заранее предупреждают, чтобы она не вмешивалась и не защищала людей, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Горькую пилюлю придётся проглотить» — Путин: Киев готовится к войне
Заявление президента России Владимира Путина о том, что экономика Российской Федерации выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 25 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Экономика работает» — Путин: экономика России восстановилась
В китайском МИДе высоко оценили заявления президента России Владимира Путина о его личной дружбе с лидером КНР и качестве двусторонних отношений, сделанные им в ходе большой пресс-конференции.
Зюганов нашел неточность в ответах Владимира Путина на большой пресс-конференции. Я с огромным интересом слушал вашу большую пресс-конференцию. Там, на мой взгляд, оказалась одна неточность, связанная с тем, что наша партия никогда не выступала против вакцинации. У нас вся фракция вакцинирована или переболела, 100%.