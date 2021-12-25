Президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года провёл большую пресс-конференцию. Это уже семнадцатое по счёту мероприятие подобного рода для российского лидера. В отличие от пресс-конференции 2020 года, когда журналисты находились в пресс-центре, а президент — в своей резиденции в Ново-Огарёве, нынешняя встреча с прессой состоялась в очном формате. Аккредитацию на мероприятие получили чуть более 500 журналистов и фотографов — российская пресса, сотрудники зарубежных медиа и даже представители СМИ-иноагентов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Путин будет общаться со СМИ «до последнего», а вопросы от прессы не прописываются заранее, но их достаточно легко предугадать: «Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах». Всего за почти четыре часа общения главе государства было задано порядка 60 вопросов. Владимир Путин рассказал о том, как экономика страны снова начала расти, невзирая на влияние коронавируса, будет ли война на Украине, почему уголовное дело Алексея Навального — это перевёрнутая страница, нужно ли наказывать антипрививочников и о многом другом. Подробности мероприятия, ключевые заявления Владимира Путина, а также — оценки экспертов, комментарии в мест — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина

10:08 23.12.2021 В этом году пресс-конференция впервые проходит в Манеже. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

10:14 23.12.2021 Журналистов, участвующих в четверг в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в Манеж обработают частицами серебра. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

10:35 23.12.2021 В Манеже для журналистов организованы рабочие места. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

11:05 23.12.2021 В 2008 году состоялась наиболее длительная большая пресс-конференция Владимира Путина: за четыре часа сорок минут президент ответил на 80 вопросов.

11:09 23.12.2021 В ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина будут участвовать двое журналистов из Чечни — директор ИА «Чечня Сегодня» Мадина Хамидова и корреспондент ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов. На пресс-конференцию также аккредитован оператор ЧГТРК «Грозный» Магомед Закаров. О чём они спросят главу государства, журналисты пока не разглашают, но подчеркивают, что это будет важный для региона вопрос. Читайте также: Всего двое журналистов из Чечни примут участие в пресс-конференции Путина

11:13 23.12.2021 Традиционно представители СМИ подготовили плакаты, чтобы с их помощью привлечь внимание президента. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

11:15 23.12.2021 Напомним, ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря 2021 года. С начала пандемии мероприятие вновь пройдёт в очном формате. На пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей средств массовой информации со всей страны. Семеро из них представляют Иркутскую область. Это журналисты телеканала АИСТ, Братской студии телевидения, сайта IRK. ru, телекомпании «Усолье», Территориальной студии телевидения (Черемхово). Общественно-политическую газету «Областная» представляет главный редактор Дмитрий Люстрицкий.

11:27 23.12.2021 Для представителей СМИ организованы не только рабочие места, но и обеденная зона. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

11:27 23.12.2021 Журналисты из Югры подготовили к пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным вопросы про креативные индустрии, нефтяную отрасль и фенольное жилье. Об этом они сообщили газете «Варта». Читайте также: Журналисты из Югры подготовили вопросы президенту России

11:33 23.12.2021 Из Кабардино-Балкарии на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина попадут двое корреспондентов. Аккредитацию получили Азнор Аттаев — главный редактор РИА «Кабардино-Балкария» и главный редактор газеты «Советская молодежь» Марина Ярославская. Подробности в материале: Два корреспондента из Кабардино-Балкарии готовятся задать вопросы Путину

11:35 23.12.2021 Как сообщают СМИ, расстояние между столом, за которым будет сидеть Владимир Путин, и журналистами составит не менее 20 метров.

11:37 23.12.2021 Республику Коми на пресс-конференции президента России Владимира Путина представят три журналиста: корреспондент ИА «Комиинформ» Вероника Морохина, шеф-редактор БНК Алексей Карпов и корреспондент газеты «Панорама столицы» Дарья Шучалина. Читайте также: Коми на пресс-конференции президента представят три журналиста

11:38 23.12.2021 Стол, за которым будет сидеть Владимир Путин во время общения с журналистами. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

11:39 23.12.2021 Операторы заняли свои места. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

11:45 23.12.2021 Обязательное «селфи» перед началом большой пресс-конференции. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

11:56 23.12.2021 В числе аккредитованных на мероприятие оказались журналист издания «Мурманский вестник» Сергей Юдков, сотрудники телеканала «Арктик ТВ» Денис Прокопенко и Максим Петровичев, а также Игорь Питиримов из информационного агентства «СеверПост». Об этом: Мурманские журналисты хотят спросить Путина про жилье и газификацию

11:57 23.12.2021 До начала большой пресс-конференции Владимира Путина остаются считаные минуты. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

12:00 23.12.2021 Женщины традиционно предпочитают красный цвет в одежде. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

12:01 23.12.2021 Специальные дезинфицирующие рамки, которые будут обрабатывать серебром всех пришедших на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет в Манеже, установили организаторы мероприятия. Об этом 23 декабря рассказала пресс-секретарь, советник управляющего делами российского лидера Елена Крылова в эфире канала «Россия 24». Подробности в материале: Участников пресс-конференции Путина в Манеже дезинфицируют серебром

12:01 23.12.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов соблюдать социальную дистанцию и менять маски каждые полтора-два часа.

12:10 23.12.2021 Журналисты ждут выхода президента. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

12:12 23.12.2021 Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

12:13 23.12.2021 Путин — журналистам: вы далековато, но надеюсь, что вы меня хорошо слышите.

12:13 23.12.2021 Путин: думаю, что можно начать сразу работать.

12:14 23.12.2021 Путин: думаю, что смогу без вступительных слов удовлетворить ваше любопытство и проинформировать о результатах года и о том, к чему мы будем стремиться.

12:16 23.12.2021 Путин: борьба с коронавирусом продолжается. Мы знаем об опасностях распространения «Омикрона». Группа наших учёных находится в ЮАР, они там работают успешно.

12:17 23.12.2021 Путин: наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем другие развитые экономики мира.

12:17 23.12.2021 Путин: у нас уровень спада экономики составил 3%, что ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились быстрее, чем многие страны.

12:19 23.12.2021 Путин: рекордные показатели стройки — 90 млн кв. м. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.

12:19 23.12.2021 Путин: среднемесячная зарплата в реальном выражении стала расти, слава Богу.

12:19 23.12.2021 Путин: инфляция ожидается на уровне 8%.

12:20 23.12.2021 Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию. Читайте подробнее: Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию

12:21 23.12.2021 Россия испытала заметно меньший спад экономической активности на фоне пандемии коронавируса, чем многие развитые страны Запада. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте также: Россия оказалась лучше готова к пандемическому шоку, чем остальные — Путин

12:22 23.12.2021 Путин: продолжительность жизни чуть-чуть сократилась. Это одно из негативных последствий коронавирусной инфекции.

12:24 23.12.2021 Строительная отрасль России достигла в 2021 году рекордных показателей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Об этом: Путин поздравил строителей с рекордными показателями отрасли

12:25 23.12.2021 Путин: из-за проблем демографии не хватает рабочих рук.

12:26 23.12.2021 Путин: к сожалению, у нас, как и во многих других странах, низкий уровень вакцинации населения — например, как в Германии. У нас он 59,4% на вчерашний вечер.

12:27 23.12.2021 Путин: говорил с Поповой и Голиковой. 59,4% — это коллективный иммунитет. Это и переболевшие, и привившиеся. Около 70 млн сделали первую прививку, и 70 с небольшим — два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет под 80%.

12:28 23.12.2021 Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции . Читайте также: Россия достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья — Путин

12:28 23.12.2021 По итогам 2021 года в России фиксируется рост реальных заработных плат. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Подробности в материале: Зарплаты в реальном выражении начали расти — Путин

12:31 23.12.2021 Одним из драйверов экономического роста является сбережение народа. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Подробности в материале: Путин назвал сбережение народа России драйвером роста

12:32 23.12.2021 По итогам 2021 года продолжительность жизни в России составит 70,1 года. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте подробнее: Пандемия сократила продолжительность жизни в России — Путин

12:32 23.12.2021 Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» представляет опасность, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря. «Мы знаем и об опасностях распространения «Омикрона», нового штамма», — сказал Путин, отвечая на самый первый вопрос конференции. Читайте также: Путин заявил об опасности распространения штамма коронавируса «Омикрон»

12:33 23.12.2021 Правительство и Центральный Банк России удовлетворительно поработали в 2021 году. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Об этом: Путин оценил работу правительства и ЦБ РФ в 2021 году

12:34 23.12.2021 Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2021 года практически удвоится, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин: положительное сальдо торгового баланса России в 2021 году удвоится

12:35 23.12.2021 В настоящее время российские специалисты, которые выехали в ЮАР для изучения штамма коронавируса «Омикрон», успешно осуществляют там свою работу. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин рассказал о работе изучающих штамм «Омикрон» специалистов из РФ в ЮАР

12:37 23.12.2021 Путин: по телевизору показывают только незначительную долю моих контактов и встреч. А так я регулярно встречи провожу, и каждый день мы говорим. Я знаю неудовлетворённость реального сектора от повышения ставок.

12:37 23.12.2021 В России растут расходы на здравоохранение. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин заявил о росте расходов на здравоохранение в России

12:37 23.12.2021 Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции выразил надежду, что в 2022 году страна достигнет коллективного иммунитета. Читайте также: Путин назвал недостаточным уровень вакцинации в России

12:38 23.12.2021 Путин: ЦБ РФ проводит независимую политику. Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю её положительно.

12:38 23.12.2021 В России уровень безработицы стал даже ниже уровня, чем был до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе выступления на итоговой ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин сообщил о снижении уровня безработицы в России

12:42 23.12.2021 Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

12:42 23.12.2021 Россия, как ожидается, завершит 2021 год с инфляцией на уровне 8%. Это больше, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. «Поговорим и об инфляции, конечно — инфляция 8% ожидается», — сказал российский лидер. По его словам, такая цифра — больше прогнозов, однако ожидается рост реальных доходов на уровне 3,5%. Он будет не у всех. Об этом: Инфляция составит 8% по итогам года — Путин

12:42 23.12.2021 Путин: люди положительно оценивают меры поддержки бизнеса.

12:43 23.12.2021 Одной из самых важных задач и драйверов роста для Российской Федерации является сбережение ее народа. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Сбережение народа России является одной из важнейших задач — Путин

12:43 23.12.2021 Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что не вмешивается в работу Центрального банка РФ. Читайте также: Путин заявил, что не вмешивается в работу ЦБ

12:43 23.12.2021 Путин: по нашему пути пошли многие страны. При общем руководстве со стороны федерального центра нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе.

12:45 23.12.2021 Правительство смогло эффективно выстроить работу по поддержке бизнеса в период пандемии. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин: бизнес с пониманием относится к действиям правительства

12:45 23.12.2021 Федеральный бюджет носит социальную направленность. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. По словам президента, в России используется «целый набор инструментов и мер» поддержки населения. Подробности в материале: Путин рассказал о наборе инструментов поддержки населения

12:47 23.12.2021 Путин: у нас города — и малые, и большие — развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы должны приложить усилия для развития малых городов.

12:48 23.12.2021 Время показало, что Россия избрала верную стратегию борьбы с коронавирусом с точки зрения разделения полномочий, 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте также: «По нашему пути пошли другие страны» — Путин об опыте РФ в период пандемии

12:48 23.12.2021 Путин: у нас юг очень хорошо развивается — Краснодар, прибрежная зона, Крым.

12:48 23.12.2021 Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что необходимо вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%. Читайте также: Путин призвал вернуться к целевому показателю инфляции в 4%

12:48 23.12.2021 Сбережение народа является одной из важнейших задач и драйверов роста для России. Об этом 23 декабря во время традиционной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: России не хватает рабочих рук — Путин

12:49 23.12.2021 Путин: у нас много красивых, достойных мест [в России]

12:50 23.12.2021 Снижение продолжительности жизни в России из-за пандемии коронавируса с 71,5 до 70,1 года не может не вызывать беспокойства. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин заявил об обеспокоенности снижением продолжительности жизни в России

12:50 23.12.2021 Российские власти, поддерживая экономику в период пандемии, нацеливались на помощь самым уязвимым людям. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции. Он подчеркнул, что власти, когда выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, не выдавали деньги «абы как и абы кому». Об этом: Путин: поддержка экономики в пандемию была нацелена на помощь людям

12:51 23.12.2021 Региональные власти в России не побоялись брать на себя ответственность за сложные решения в период пандемии. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин отметил ответственное поведение глав регионов во время пандемии

12:53 23.12.2021 Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

12:53 23.12.2021 Путин: базы кругом — это правда. На востоке, на юге. На севере новое вооружение ставят. На западе — тем более. Чтобы окружить нашу территорию — это сложная задача.

12:53 23.12.2021 Инфляцию в России необходимо вернуть к целевым показателям. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. «8% — это много. И нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям — к 4%. Конечно, здесь можно поругивать ЦБ. Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк. И знаю их аргументы. Просто по телевизору не показываем», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин: знаю, как ругаются на Центральный банк

12:53 23.12.2021 Федеральной резервной системе (ФРС) США придется что-то делать для замедления инфляции в Соединенных Штатах, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин: ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США

12:54 23.12.2021 Путин: новые волны вызваны способностью к мутациям вируса. Распространяются новые штаммы, причём там, где всё-таки есть проблемы с системами здравоохранения, и уровень иммунитета низкий.

12:55 23.12.2021 Путин: я говорю о взаимном признании вакцин и их распространении по миру, иначе нам не справиться с проблемой. У нас даже появился термин «избыточная смертность». Это просто ужасно, но что касается смертности от ковида — это сложно посчитать.

12:56 23.12.2021 Путин: смертность высокая от чего? Низкий уровень коллективного иммунитета! Наши соседи говорят о необходимости достижения 90−95%, а у нас 59,4%!

12:57 23.12.2021 Одной из основных задач в России является улучшение демографии в стране. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин призвал увеличить численность экономически активного населения

12:57 23.12.2021 Одним из драйверов роста российской экономики является развитие инфраструктуры страны, для чего власти РФ предпринимают все необходимые усилия. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: развитие инфраструктуры является одним из драйверов роста России

12:57 23.12.2021 Путин: всегда сила действия равна силе противодействия. Начнёшь давить — у нас народ изобретательный, появятся способы обойти это стремление. И будут найдены способы. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. Нужно терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер. Та же вакцинация: как объясняют повторные заражения? Но заболевает 1% из переболевших! А из вакцинированных — всего 3−4%! А на койках в больницах вакцинированных уж не знаю насколько меньше! Это объективные цифры!

12:58 23.12.2021 Путин: нужно демонстрировать принципиальную позицию, а не крутить хвостом [в вопросе вакцинации].

12:58 23.12.2021 Путин: в советское время никто не спрашивал — шлёп-шлёп! А сегодня те, кто был у руля в советское время, в первых рядах борьбы с вакцинацией. Но это нечестная позиция.

12:59 23.12.2021 Работа российского правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса дала неплохой результат, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции. «В целом люди с пониманием относятся и положительно оценивают эти усилия. И результат-то неплохой. Мы вышли из кризиса быстрее многих. И упали меньше, и вышли быстрее», — сказал Владимир Путин. Подробности в материале: Путин оценил поддержку правительством бизнеса: результат неплохой

13:00 23.12.2021 Путин: в Германии усиливают ответственность — а уровень вакцинации низкий. И толку? Нужно бороться с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Подделывают сертификаты о вакцинации — уже более 200 уголовных дел. Здесь надо бороться. А глобально нужно разъяснять и убеждать.

13:00 23.12.2021 Вокруг России появляются военные базы, однако окружить территорию страны является сложной задачей. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин назвал «сложной задачей» стремление окружить Россию

13:01 23.12.2021 Без повышения ключевой ставки Центробанка ситуация в России могла бы быть «как в Турции», заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Читайте подробнее: Без повышения ключевой ставки ЦБ ситуация в РФ была бы как в Турции — Путин

13:02 23.12.2021 Путин: хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты веками. «Россию можно развалить только изнутри» — что было сделано после Первой мировой и в 1993 году. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов.

13:03 23.12.2021 Путин: сидельцы всегда были — не надо нарушать закон.

13:03 23.12.2021 Путин: мы направляли запросы по отравленному человеку — дайте материалы. Нет ни одного материала! Чем это объяснить? Про этот «Новичок» — предложили, чтобы наши специалисты приехали туда поработали. Я лично предлагал! Нет! Ноль! Как это объяснить? Молчание. Про это не нужно говорить. Давайте перевернём эту страницу.

13:04 23.12.2021 Путин: ничего хорошего в законе об иноагентах нет, но он придуман не нами, а в государстве — светоче демократии. Он был принят в 30-е годы, а действует сейчас.

13:04 23.12.2021 Президент России Владимир Путин в целом положительно оценивает работу российского правительства и Центробанка РФ в 2021 году. Он заявил об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции. Читайте также: Путин дал положительную оценку работе правительства и ЦБ в 2021 году

13:05 23.12.2021 Новые волны заболевания коронавирусной инфекцикй возникают из-за мутаций вируса. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин объяснил происхождение новых волн COVID-19

13:05 23.12.2021 Что Российская империя, что СССР рухнули из-за действий изнутри страны тех, кто обслуживал чужие интересы. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин: Россию нельзя победить — только развалить изнутри

13:05 23.12.2021 Путин: мы не запрещаем работу этих организаций — мы хотим, чтобы организации ясно и чётко заявили об источниках деятельности. Наш закон об иноагентах гораздо более либеральный.

13:06 23.12.2021 Путин: мы не требуем прекращения работы иноагента — мы просто просим указать источники финансирования. У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 тысяч НКО.

13:07 23.12.2021 Без взаимного признания вакцин от COVID-19 справиться с проблемой распространения коронавирус в мире нельзя, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин призвал к взаимному признанию вакцин от коронавируса

13:07 23.12.2021 Путин — журналисту BBC: у нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. В каждой стране есть нюансы по их полномочию. Мы будем стремиться к тому, чтобы страна была сплочённой, эффективной. Выбор будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.

13:08 23.12.2021 Западные страны не предоставили никаких материалов об отравлении блогера Алексея Навального российской стороне. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте подробнее: «Нечего ответить» — Путин о позиции Запада по отравлению Навального

13:10 23.12.2021 Путин: обострение началось в 2014 году. До этих пор, несмотря на то, что СССР прекратил существование, часть исторических территорий России оказалась за пределами РФ, прежде всего, на Украине. Мы смирились и были готовы работать со всеми правительствами. Достаточно вспомнить отношения с Ющенко, Тимошенко. Мы спорили из-за газа, были конфликты, но договорились и работали же! Но что произошло в 2014 году? Госпереворот — людей убивали и сжигали.

13:12 23.12.2021 Путин: действующий тогда президент Янукович со всем согласился. Президент США попросил меня поддержать этот процесс. Через день-два — госпереворот. Ну зачем?! Янукович был готов хоть завтра уйти от власти. Выборы, и победа оппозиция была неминуемой! После этого — Крым. Как мы могли отказать Крыму? Мы не могли поступить иначе. Или надо было безвольно смотреть, как всё происходит в Донбассе? Его силой затащили на Украину. Создали страну, которой никогда раньше не существовало, засунули туда исторические территории с народом, у которого никто никогда не спрашивал.

13:12 23.12.2021 Для повышения уровня вакцинации нужна разъяснительная работа. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Подробности в материале: Путин о вакцинации: в советское время никто не спрашивал

13:13 23.12.2021 Путин: украинские власти дважды предприняли попытку решить силой вопрос с Донбассом. Я лично уговаривал Порошенко не применять силы. «Да, да», ‑ и начал. Проблема в чём? Не хотят исполнять Минские соглашения.

13:13 23.12.2021 Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Об этом: Путин: Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри

13:13 23.12.2021 Большое количество смертей от коронавирусной инфекции связано с низким уровнем коллективного иммунитета, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. Коллективный иммунитет низкий, вот и результат, так ответил глава государства на вопрос о причинах избыточной смертности. Соседние страны говорят о необходимости достижения уровня коллективного иммунитета 90−95%, а в России он — 59,4%. Читайте подробнее: Путин объяснил высокую смертность от COVID-19

13:13 23.12.2021 В США деятельность иноагентов может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая корреспонденту BBC. Читайте подробнее: Путин сравнил законы об иноагентах в России и США

13:13 23.12.2021 Путин: русских просто выдавливают с их исторических территорий на Украине.

13:14 23.12.2021 Путин: вместо амнистии — люстрация населения на Украине. Ну что это такое?

13:14 23.12.2021 Гражданам необходимо терпеливо разъяснять важность вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин не считает необходимыми меры преследования за отказ от вакцинации

13:15 23.12.2021 Складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию — Путин.

13:15 23.12.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин рассматривает Санкт-Петербург как город для жизни. В то же время он высоко оценил и другие места в России, которые хорошо развиваются в последние годы. Об этом глава государства сообщил 23 декабря на пресс-конференции со СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Путин оценил удобство жизни в Петербурге, Краснодаре и Крыму

13:16 23.12.2021 Путин: складывается впечатление, что, может, Украина готовит третью операцию? И нас предупреждают, чтобы мы не вмешивались! Это первый вариант, на который нам надо реагировать. Второй вариант — создание на этой территории «анти-России» с накачкой оружием, с промыванием мозгов населению. А потом под прикрытием новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе, и в Крыму. Толкают и в Крым тоже! Но мы должны думать о перспективах обеспечения безопасности. Как Россия должна жить — с оглядкой, что будет и когда долбанут?

13:16 23.12.2021 Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

13:17 23.12.2021 Путин: в целом мы видим положительную реакцию, и американские партнёры готовы к переговорам в Женеве. Представители с обеих сторон назначены.

13:17 23.12.2021 В России не запрещают деятельность СМИ-иноагентов, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Читайте также: Путин: в России не запрещается деятельность иноагентов

13:18 23.12.2021 В России действует разделение властей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспонденту BBC. Об этом: Путин прокомментировал мнение о «власти в одних его руках»

13:20 23.12.2021 Повторное заражение коронавирусом нового типа возможно, однако таких случаев насчитывается 1% среди переболевших и 3−4% среди вакцинированных от COVID-19. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин назвал процент повторно заразившихся среди переболевших COVID-19

13:23 23.12.2021 В России выбор организации управления будет определяться народом, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Об этом: Путин: выбор организации управления в России будет определять народ

13:24 23.12.2021 Россия была готова работать с любым правительством Украины вне зависимости от политического курса до 2014 года. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Подробности в материале: Путин объяснил, когда началось обострение между РФ и Украиной

13:25 23.12.2021 Россия присоединила Крым в 2014 году после государственного переворота на Украине, так как не могла поступить иначе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. «Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали? После этого возник Крым — Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине, и в Донбассе в частности», — подчеркнул президент России. Об этом: Путин о возврате Крыма: Россия не могла поступить иначе

13:25 23.12.2021 Путин: почти во всех странах обсуждается вопрос, и в представительных органах власти. В Конгрессе США. Вызывают туда представителей глобальных сетей. Для них это бизнес и деньги любой ценой. Уход от национального контроля, от того, чтобы хоть как-то подумать о детях. Отсюда и все негативные явления — призыв к суициду, трагедии в школах. У нас 100 с лишним случаев предотвращено возможных преступлений в учебных заведениях!

13:28 23.12.2021 Путин: человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей.

13:28 23.12.2021 Дмитрий Песков во время ежегодной пресс-конференции. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

13:30 23.12.2021 Путин: вопрос в том, чтобы дети не подменяли реальную жизнь сидением в Сети с утра до ночи.

13:30 23.12.2021 Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Украина, возможно, готовит третью военную операцию. Об этом: Путин допустил подготовку Украиной третьей военной операции

13:32 23.12.2021 Путин: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от обеспечения безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего тут непонятного? Это США со своими ракетами находятся на пороге нашего дома!

13:32 23.12.2021 Цифровые сервисы являются благом для развития подрастающего поколения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Об этом: Интернет помогает детям развиваться — Путин

13:32 23.12.2021 Руководство Украины отговаривали от проведения военной операции в Донбассе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин рассказал, как отговаривал Порошенко от операции в Донбассе

13:33 23.12.2021 Путин: как американцы бы отнеслись, если бы мы на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, у них раньше не было территориальных претензий? А Калифорния, а Техас? Забыли?

13:33 23.12.2021 Путин: кто создал Украину? Ленин Владимир Ильич, когда создавал СССР.

13:34 23.12.2021 Путин: вопрос — в безопасности, в её обеспечении. Важен не ход переговоров — важен результат. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Нагло обманули! Пять волн расширения НАТО — и вот в Румынии и Польше появляются системы. Мы, что ли, пришли к границам США? К нам пришли! И теперь говорят, что Украина будет на двухсторонней основе с НАТО. А вы требуете от меня гарантий! Вы должны дать гарантии, вы! И немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями!

13:34 23.12.2021 Разрешить конфликт на востоке Украины можно только через Минские соглашения, но Украина не хочет их выполнять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. «Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чём? Не хотят исполнять», — сказал глава Российского государства. Об этом: Путин: Минские соглашения — единственно возможные

13:35 23.12.2021 Дети всегда лучше и умнее родителей. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, деградирует ли нынешнее поколение. Подробности в материале: Дети всегда лучше и умнее родителей — Путин

13:36 23.12.2021 Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. «Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — вот такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин предположил, что на Украине готовят военную операцию

13:36 23.12.2021 Путин: такое впечатление, что нашим партнёрам мало. Слишком уж большая Россия!

13:37 23.12.2021 Путин: зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе? Ну это же делали! Я как бывший директор ФСБ знаю это наверняка!

13:38 23.12.2021 Путин: каждый раз мы огрызались, озабоченности высказывали… Нет! «Идите вы со своими озабоченностями» — и пять волн расширения на восток. Мне кажется, всё понятно — мы хотим обеспечить свою безопасность.

13:39 23.12.2021 Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург находится в стадии проработки на экспертном уровне, сообщил 23 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Строительство ВСМ находится на стадии проработки — Путин

13:42 23.12.2021 Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что это не российская сторона ставит ракеты на границе США, это «они находятся у нас на пороге». Об этом: Путин: США со своими ракетами находятся на пороге нашего дома

13:43 23.12.2021 В России предотвращено сто с лишним серьёзных преступлений в школах за последнее время, связанных с интернетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 года. Об этом: Путин: в контроле за интернетом нужно соблюдать золотую середину

13:44 23.12.2021 Действия России по Украине будут зависеть не от переговоров с США и НАТО, а от безусловного обеспечения безопасности России. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин заявил, от чего будут зависеть действия России по Украине

13:44 23.12.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что между ним и председателем КНР Си Цзиньпином сложились доверительные отношения. Об этом он сообщил 23 декабря во время большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. Российский лидер также добавил, что подобное доверие способствуют развитию межгосударственных отношений между Россией и Китаем во всех сферах. Читайте также: Путин заявил о взаимном доверии между ним и Си Цзиньпином

13:45 23.12.2021 Президент России Владимир Путин рассказал, что у него выстроились с председателем КНР Си Цзиньпинем очень доверительные личные отношения. Он заявил об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции Читайте подробнее: Путин рассказал о доверительных отношениях с председателем КНР

13:45 23.12.2021 Владимир Путин рассчитывает, что дефицита медицинских средств в условиях пандемии больше не будет.

13:45 23.12.2021 Путин — о Западе: врут всё время, поэтому тень на плетень наводят.

13:46 23.12.2021 С 1 января 2022 года ставка акциза на бензин вырастет на 6,8%, на дизельное топливо — на 4%, что разгонит инфляцию и приведет к росту цен практически на всё. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: В Госдуме ожидают роста цен на всё с Нового года

13:46 23.12.2021 Россия не должна всё время жить с оглядкой на другие страны. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Реакция США по инициативам о гарантиях безопасности положительная — Путин

13:49 23.12.2021 Газпром, возможно, является единственной мировой компанией, которая готова удовлетворять любые запросы потребителей. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин отметил уникальное поведение России на газовом рынке

13:50 23.12.2021 Российская сторона готова поставлять ресурсы в Китай и после 2060 года, когда обе страны должны выйти на углеродную нейтральность. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Читайте также: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Китай и после 2060 года — Путин

13:52 23.12.2021 Между США и Мексикой существовали споры, о которых уже подзабыли. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин напомнил, кому принадлежали Калифорния и Техас

13:53 23.12.2021 Страны Евросоюза сами виноваты в сложившейся ситуации на газовом рынке. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Об этом: «Рынок отрегулировал» — Путин о ценах на газ в Европе

13:54 23.12.2021 Путин: у нас большой набор совместной работы с Белоруссией для сближения экономик. Уже многое сделано — это и свободное передвижение, и положение на рынке труда. Речь идёт о синхронизации таможенного дела и законодательства. Это был долгий и непростой процесс согласования позиций. И Александр Григорьевич [Лукашенко], и его команда — непростые переговорщики, но мы достигли понимания.

13:55 23.12.2021 Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что дефицит медицинских средств защиты, который возник в первую волну коронавируса в России, больше не повторится. Об этом он заявил на своей пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос корреспондента калужской телекомпании «Ника ТВ». Журналист спросила президента об оказании плановой медицинской помощи, а также об эффективности постковидной реабилитации пациентов. Подробности в материале: Путин: Удалось собрать все силы и противостоять пандемии

13:55 23.12.2021 Путин: мы строим Союзное государство, а уровень нашей интеграции гораздо ниже, чем в ЕС. Я говорю даже не про единую валюту — нам сначала надо синхронизировать экономическое, налоговое, антимонопольное, таможенное законодательство.

13:55 23.12.2021 Страны Запада обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. «Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули, просто нагло обманули», — заявил Путин. Читайте также: Путин: Россию нагло обманули с нерасширением НАТО на восток

13:56 23.12.2021 Власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Русскоязычное население выдавливают с Украины — Путин

13:57 23.12.2021 Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на обвинения Евросоюза и Киева против Газпрома. Подробности в материале: Путин ответил на обвинения ЕС и Киева в адрес Газпрома

13:59 23.12.2021 Германии следовало бы прекратить возвращать газ по трубопроводам в Польшу, который затем перекачивается на Украину. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин объяснил проблемы в Евросоюзе перекачкой газа на Украину

14:03 23.12.2021 Страны Запада должны немедленно дать России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин призвал страны Запада немедленно дать России гарантии безопасности

14:04 23.12.2021 Путин: что касается пыток и жестокого обращения с людьми в тюрьмах. Это проблема не только России: если вы посмотрите на другие страны — там проблем не меньше. Наверное, есть страны и учреждения, где всё выглядит очень благостно. Мы говорим о развитии пенитенциарной системы, строительстве новых учреждений. Вот «Кресты» — построили же новую тюрьму. Это нужно делать.

14:05 23.12.2021 Уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с Евросоюзом

14:05 23.12.2021 Украина появилась в 1922 году, когда Владимир Ленин создавал Советский Союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. «Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз», — сказал российский лидер. Подробности в материале: Путин напомнил, кто создал Украину в 1922 году

14:05 23.12.2021 Путин: я опираюсь на информацию из разных источников. Я смотрю на любые предложения, опираясь на информацию из разных источников. Возможны ли ошибки? Такое тоже бывает, жизнь сложна и многообразна. Но в данном случае нужно опираться при оценке ситуации на реалии: 17 уголовных дел возбуждено по пыткам, свыше десятка уволенных. Уверяю, там нет ни одного заинтересованного в следствии. Мы потому и разделили СК РФ и прокуратуру.

14:06 23.12.2021 Путин: надо доводить расследования до конца, чтобы все понимали, что наказания за правонарушения неизбежны. Безусловно, используя возможности правозащитных организаций.

14:06 23.12.2021 Крым благодарен президенту Владимиру Путину за защиту в 2014 году. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя слова президента на пресс-конференции о том, что «Россия не могла поступить иначе». Читайте подробнее: Аксёнов: Крым благодарен Путину

14:07 23.12.2021 Пытки в тюрьмах — общемировая проблема. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте также: Путин сравнил жестокое обращение с людьми в тюрьмах в России и за рубежом

14:08 23.12.2021 Полный уход в виртуальную реальность приводит к деградации, интернет должен быть дополнением реальной жизни для молодежи. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: интернет не должен подменять настоящую жизнь

14:09 23.12.2021 Возможность появления единой валюты у России и Белоруссии — это вопрос будущего. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Читайте также: Путин оценил перспективы появления у РФ и Белоруссии единой валюты

14:09 23.12.2021 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

14:09 23.12.2021 Не Россия размещает ракеты вблизи границ США, а Соединённые Штаты приближаются к границам с РФ. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин не считает избыточным требование не размещать ракеты у границ РФ

14:09 23.12.2021 Путин: я всё делал для того, чтобы раскрыть убийства Политковской и Немцова.

14:10 23.12.2021 Путин: за убийства Политковской и Немцова люди сидят в тюрьме.

14:11 23.12.2021 Путин: будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе.

14:12 23.12.2021 Россия может поставлять в Китай энергоресурсы и после достижения им углеродной нейтральности. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. Сократить выбросы углекислого газа до нуля КНР планирует к 2060 году. Однако это вовсе не означает, что Китай будет вынужден для этого полностью отказаться от углеводородного топлива. Подробности в материале: Путин не исключил экспорт углеводородов в Китай после 2060 года

14:13 23.12.2021 Российско-китайское взаимодействие — стабилизирующий фактор на международной арене, заявил президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции. «И это работа, напряжённая работа, идет на пользу как китайскому, так и российскому народу и является, конечно, серьёзным таким стабилизирующим фактором на международной арене», — сказал Путин. Об этом: Путин заявил о стабилизирующем факторе взаимодействия Пекина и Москвы

14:13 23.12.2021 Германия зарабатывает на реверсном газовом маршруте в Польшу. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте также: Германия снимает прибыль, перепродавая российский газ Польше — Путин

14:13 23.12.2021 Путин: всегда есть люди, которые могут плевать в экран, в том числе и глядя на то, что происходит на Украине. Полная нищета! Когда депутаты Рады приезжают в регионы — им говорят: «За что вы нас уничтожаете?».

14:14 23.12.2021 Путин: спросите у политического руководства Украины — как они отдают приказы стрелять по Донбассу? У нас были договорённости о том, что приказ на ответный огонь могут отдать только вышестоящие руководители. Это было принято, чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти отменили это решение, передав его на уровень полевых командиров. Спросите их, зачем они это сделали и как они смогли это сделать, если они считают проживающих в Донбассе своими гражданами!

14:15 23.12.2021 Фискальная политика и таможенная — ключевые аспекты интеграции России и Белоруссии. Об этом 23 декабря в хорде пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах союзного объединения с Белоруссией. Читайте подробнее: Путин назвал ключевые аспекты объединения России и Белоруссии

14:15 23.12.2021 Путин назвал украинские власти «киевским режимом».

14:16 23.12.2021 Путин: Зеленский пришёл к власти, и вместо того чтобы исполнять обязательства, подпал под влияние «нациков».

14:17 23.12.2021 Об уголовных делах по пыткам в тюрьмах пока что рано выдвигать какие-либо суждения. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Об этом: Путин оценил возможность конфликта интересов по уголовным делам о пытках

14:17 23.12.2021 Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о расследовании пыток в системе ФСИН. Об этом: Путин рассказал о расследовании дел о пытках в колониях

14:18 23.12.2021 Путин: мы хотим выстроить добросестринские отношения с Украиной. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством — с учётом того, что они делают? Мы работаем с теми, кто хотел бы их выстроить. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции или просто убийства на улицах, а убийц никто не ищет. А где заказчики? У нас люди сидят в тюрьме, а там? Убийц никто не ищет вообще! В Одессе людей сожгли заживо, а хоть кто-то пальцем пошевелил? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают!

14:21 23.12.2021 Российская компания «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу Ямал — Европа потому, что от стран Европы нет заявок. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин рассказал, почему Газпром не бронирует мощности на поставки газа

14:22 23.12.2021 Правоохранительные органы не знают о возможных заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова, которые могли оказаться на свободе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин допустил, что заказчики убийств Немцова и Политковской на свободе

14:25 23.12.2021 Российский Газпром не виноват в европейском газовом кризисе, напротив, компания увеличила поставки и ведёт себя с получателями очень ответственно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. «Это попытка поставить всё с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможной ответственности Газпрома за рекордный рост в Европе цен на газ. Об этом: На Западе «все врут» о газовом кризисе, заявил Путин

14:27 23.12.2021 Журналисты на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

14:29 23.12.2021 Будущее Донбасса могут определять только жители региона. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин заявил, что жители Донбасса должны определить будущее региона

14:30 23.12.2021 Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине — полная нищета, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Об этом: «Полная нищета». Путин оценил экономическую ситуацию на Украине

14:33 23.12.2021 Путин: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует поведение и найдёт то, что мешает его одаривать.

14:33 23.12.2021 Путин: главное, чтобы «хайп» не был злым, а если есть нотка доброго юмора, то ничего плохого здесь нет.

14:35 23.12.2021 Сотрудничество между Россией и Китаем вышло на беспрецедентный уровень. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. По словам российского лидера, тесное и плодотворное сотрудничество РФ и КНР идет в разных отраслях. В числе таких он назвал атомную энергетику, высокие технологии, космос. Однако одной экономикой работа не ограничивается — взаимодействие между странами происходит в гуманитарной, культурной, а также других сферах. Подробности в материале: Путин назвал сотрудничество России и Китая беспрецедентным

14:36 23.12.2021 С предложением создать первый Всероссийский центр по созданию эндопротезов обратились на пресс-конференции к Владимиру Путину 23 декабря журналисты из Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Путину рассказали про экзоскелет из Волгограда

14:36 23.12.2021 В свое время России пришлось убеждать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) подписать Минские соглашения, а теперь власти Украины не хотят вести с Москвой диалог. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: ДНР и ЛНР пришлось убеждать подписать Минские соглашения

14:40 23.12.2021 Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать со странами Запада систему гарантий безопасности, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности на площадке ОБСЕ

14:40 23.12.2021 На Украине пенсионеры живут в нищете, поэтому плюют в экраны телевизоров, слушая заявления представителей власти. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Подробности в материале: Путин: жители Украины из-за нищеты плюют в экраны

14:41 23.12.2021 Нынешнее руководство Украины, вместо того чтобы предпринимать усилия для восстановления мира в республике, оказалось под влиянием радикальных элементов. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Зеленский попал под влияние «нациков» — Путин

14:45 23.12.2021 Президент РФ Владимир Путин посоветовал властям Ленинградской области быть более активными в просвещении населения по теме мусорной реформы, вести работу с каждым жителем, а также делать акцент на позитивной составляющей новых заводов переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Читайте также: Путин посоветовал показать позитивную сторону заводов по переработке ТКО

14:47 23.12.2021 На Украине уничтожают тех, кто готов сотрудничать с Россией, поэтому поработать с Киевом нет шансов, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин заявил об уничтожении на Украине готовых работать с Россией людей

14:49 23.12.2021 О федеральной поддержке реставрации объектов культурного значения на Мамаевом кургане в Волгограде в преддверии юбилея победы в Сталинградской битве попросили на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря местные журналисты, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Путин проверит ремонт волгоградских памятников

14:51 23.12.2021 К президенту России Владимиру Путину 23 декабря с вопросом обратился журналист из Татарии Кирилл Шлыков. Он спросил о федеральной программе для развития мест проживания для многодетных семей. «Очень правильная постановка вопроса. У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно вписать эти потребности в проекты инфраструктурного развития территорий. Обязательно перед правительством поставлю такую задачу», — ответил Путин. Об этом: Путина спросили о развитии территории для проживания многодетных семей

14:51 23.12.2021 Путин: понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, надо постепенно внедрять в сознание граждан РФ, но без навязывания.

14:53 23.12.2021 Президент России Владимир Путин выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза, к которому предъявил судебный иск петербуржец, недовольный невыполнением его желаний со стороны сказочного персонажа в течение многих лет. Об этом глава государства заявил 23 декабря в ответ на вопрос вологодского журналиста на большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин готов стать адвокатом Деда Мороза

14:54 23.12.2021 Путин: Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения.

14:54 23.12.2021 Президенту РФ Владимиру Путину предоставили искаженную информацию о доходах населения, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ). Читайте также: Депутат Госдумы: кто-то подставляет Путина с данными по доходам населения

14:56 23.12.2021 В Одессе в 2014 году заживо людей сожгли, но никто и пальцем не пошевелил для поиска преступников, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Подробности в материале: Путин напомнил о бездействии Киева в поиске виновных в одесской трагедии

14:57 23.12.2021 Путин: Казахстан — русскоговорящая страна в полном смысле этого слова.

14:59 23.12.2021 О своей готовности стать адвокатом Деда Мороза заявил президент России Владимир Путин, узнав, что на сказочного персонажа из Великого Устюга подали в суд. Он рассказал об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции. Читайте также: Путин заявил о своей готовности стать адвокатом Деда Мороза

15:01 23.12.2021 Рост рождаемости в России связан с улучшением экономической ситуации. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Читайте также: Путин назвал причины роста рождаемости в России в «нулевые»

15:01 23.12.2021 Президент России Владимир Путин пообещал изучить возможность развития сети железнодорожного сообщения между Марий Эл и другими регионами России. Такое заявление он сделал 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. Во время мероприятия одна из журналистов пожаловалась российскому лидеру на то, что из административного центра региона — Йошкар-Олы можно уехать на поезде только в Москву. В соседние же регионы, к примеру в Нижний Новгород, приходится добираться автомобильным транспортом, что создает дополнительные трудности. Представитель СМИ спросила у Путина, можно ли решить эту проблему. Подробности в материале: Путина попросили решить транспортные проблемы Марий Эл

15:06 23.12.2021 Уголь подорожал — это хорошо, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос от корреспондента из Барнаула.

15:08 23.12.2021 По словам президента, все руководители отчитались в полной готовности к прохождению отопительного сезона.

15:08 23.12.2021 Вопрос о признании Байкала федеральной территорией не обсуждается, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Читайте также: Путин ответил на вопрос о дополнительном финансировании Байкала

15:09 23.12.2021 В ближайшие полтора года будут закрыты разрывы в системе поддержки материнства и детства. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин заявил, что разрывы в цепочке поддержки семей будут закрыты

15:09 23.12.2021 «Роснано» изначально задумывалась фактически как венчурная компания. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Читайте подробнее: Путин объяснил причины финансовых трудностей «Роснано»

15:10 23.12.2021 Всегда есть люди, которые плюют в экран телевизора, слушая заявления властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. Один из вопросов, заданных российскому лидеру, касался украинцев, которые, слушая разговоры о возможной войне, «смотрят и плюются в экран». Путин на это ответил, что плеваться на Украине могут не только из-за текущей ситуации, но и из-за «полной нищеты». Читайте также: Всегда есть люди, плюющие в экран — Путин

15:10 23.12.2021 В Госдуме уверены, что после поручения президента РФ Владимира Путина регионы получат инструмент для включения территорий без инфраструктуры в национальные проекты развития, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Читайте подробнее: Вице-спикер Госдумы: регионы получат инструмент для развития территорий

15:11 23.12.2021 В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 23 декабря, проходит в Москве, журналисты из Бурятии попросили главу государства помочь региону с новым зданием инфекционной больницы. По словам участницы пресс-конференции, она находится в очень плохом состоянии — ей 80 лет, но при этом капитальный ремонт там проводился всего один раз. «Рассчитана она всего лишь на порядка 200 мест. И сейчас, в условиях пандемии, этот вопрос еще более обострился. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы посодействовали: нам нужно новое здание. И республиканские муниципальные власти в этом направлении работают, уже найден участок. Но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная: у нас в республиканском бюджете таких средств нет», — отметил представитель СМИ Бурятии. Об этом: Путин пообещал помочь Бурятии с инфекционной больницей

15:12 23.12.2021 Развитие народных промыслов является значимой стороной культурной жизни России. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже. «Вопрос вот в чем: как вы считаете, может, стоит в закон о народных промыслах разработать и включить меры поддержки, направленные на развитие народного искусства, и чтобы эта поддержка носила регулярный характер», — задала вопрос журналист из Марий Эл. Представитель СМИ также отметила, что в этом регионе проживает много талантливых людей, которые развивают самобытную культуру разных народов. Об этом: Путина попросили поддержать народные промыслы

15:12 23.12.2021 Госгарантии «Роснано» никак не снимают с компании обязательств перед кредиторами. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин удивился поведению Сбербанка накануне проблем у «Роснано»

15:13 23.12.2021 У Владимира Путина спросили, кто из министров у него любимчик.

15:14 23.12.2021 У российской госкорпорации «Роснано» непростая ситуация, но у нового руководства есть карт-бланш на изучение проблемы, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Об этом: Путин оценил ситуацию с долгами «Роснано»

15:14 23.12.2021 Владимир Путин: «Мне нравится в Сибири. Сибиряки — золотой фонд России».

15:15 23.12.2021 Президент России Владимир Путин пообещал помочь в вопросе с поддержкой реставрации объектов комплекса «Мамаев курган» в Волгограде на федеральном уровне. Он заявил об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции. Подробности в материале: Путин пообещал помочь в вопросе поддержки реставрации Мамаева кургана

15:15 23.12.2021 Следующий год предложено объявить годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Марий Эл — это многонациональный регион, в котором проживает много талантливых людей, развивающих самобытную местную культуру. «Может быть, стоит в закон о народных художественных промыслах добавить какие-то дополнительные меры поддержки, которые бы носили постоянный характер», — с таким предложением к президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции обратилась журналистка газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова. Об этом: Путин причислил Марий Эл к регионам России с уникальной культурой

15:15 23.12.2021 В жизни женщин детородного возраста сменились приоритеты, что повлияло на ситуацию в демографии. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Читайте также: Путин заявил о смене приоритетов у женщин детородного возраста

15:15 23.12.2021 «У меня не может быть любимчиков», — отметил президент.

15:15 23.12.2021 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM