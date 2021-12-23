Москва, 23 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Симптомы заражения коронавирусом со штаммом «Омикрон» могут появиться уже на следующие сутки после инфицирования, сообщила 23 декабря заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Волонтеры в борьбе с COVID-19

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По словам врача, инкубационный период при заражении этим новым вариантом коронавируса составляет три-шесть дней, однако его способность быстро распространяться приводит и к более быстрому появлению симптомов.

«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — объяснила Руженцова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестую неделю подряд. В настоящее время в стране выявлено более 40 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».