Лилонгве, 23 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Президент Малави Лазарус Чаквера представил план по восстановлению экономики страны на 2021−2023 годы. Предполагается, что план поможет оживить экономику страны, пострадавшую от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом Чаквера заявил в ходе своего обращения к народу.

Swathi Sridharan (ICRISAT) В Малави

План социально-экономического восстановления после COVID-19 (SERP) должен, по словам главы государства, стимулировать стратегические отрасли экономики с долей вмешательства со стороны властей. Чаквера отметил, что в настоящее время экономические проблемы Малави связаны с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии, сильным дисбалансом между импортом и экспортом страны, а также тратой ресурсов на неопределенные задачи.

Чтобы устранить серьезный дисбаланс между импортом и экспортом, президент призвал малавийцев воспользоваться торговыми возможностями, открытыми его правительством с различными странами, включая Южную Африку, Замбию, Зимбабве, Анголу, Южный Судан и Ботсвану. По словам, Чакверы, доходы от торговли могут превысить $300 млн.