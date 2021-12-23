Горно-Алтайск, 23 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 35 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре

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В Турочакском районе COVID-19 диагностировали у девяти человек, в Шебалинском — у семи. В Майминском и Чойском районах выявлено по пять носителей коронавируса, в Онгудайском — три. В столице региона — городе Горно-Алтайске — за сутки выявлено три носителя коронавируса, в Кош-Агачском районе — два, в Усть-Канском — один.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 25 111 случаев заражения, в том числе 7832 — в Горно-Алтайске.

Список выздоровевших в республике пополнился 31 фамилией. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 22 914 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий суточный показатель по коронавирусу в Республике Алтай — 34 случая COVID-19.