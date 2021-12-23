Якутск, 23 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В главном финансовом документе столицы Якутии на 2022 год предусмотрели недостаточно средств на расселение граждан из ветхого жилья. Прокуратура сформировала отрицательное заключение о бюджете и потребовала увеличить финансирование на эти цели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

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По инициативе прокуратуры расходы на расселение, предусмотренные в проекте бюджета, увеличены с 45 до 107 млн рублей.

«По результатам проверки с учётом необходимости решения вопроса переселения жильцов из аварийных домов, несущих угрозу их жизни и здоровью и которые не вошли в программу переселения, прокуратурой города на проект бюджета дано отрицательное заключение ввиду недостаточности предусмотренных в нем средств, необходимых для реализации прав граждан», — констатировали в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение капитального ремонта в 3100 многоквартирных домах Якутска, включённых в госпрограмму, названо нецелесообразным, заявлял министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. Одной из причин их исключения из программы стало то, что жители не смогут собрать необходимую сумму, чтобы вложиться в ремонтные работы. Ещё один повод — риски, что ремонты не приведут к ожидаемым результатам и не сильно улучшат жилищные условия людей. Для таких домов предлагается создать отдельную программу.