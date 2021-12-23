Ульяновск, 23 декабря, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться число заболевающих ковидом. Такие сведения приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, 22 декабря в регионе официально выявлено 287 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на два меньше, чем было сутками ранее.

Всего за последние две недели, с 8 по 21 декабря, количество подтверждаемых случаев заражения коронавирусом снизилось с 306 до 289 в сутки.

В управлении также отмечают, что всего в Ульяновской области сделано 1 575 837 лабораторных тестов на SARS-CoV-2. Под наблюдением остаются 12 828 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области темпы вакцинации от ковида упали с 5 тыс. в сутки до 1,1 тыс., в связи с чем власти накануне новогодних праздников усиливают работу мобильных пунктов.