Токио, 23 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Спуск на воду первого в мире танкера, работающего на электрической тяге, осуществила японская судостроительная компания Koa Sangyou на верфи в префектуре Кагава. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба корпорации.

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Судно построено для заказчика — компании Asahi Tanker и названо в её честь Asahi. Танкер оснащён литий-ионными батареями, общая мощность которых составляет 3480 КВт, для их полной зарядки требуется десять часов. Объём хранилищ нефтепродуктов у судна 1,28 тыс. кубометров.

Танкер может пройти 150−180 км, при этом он оснащён рядом систем, которые можно будет использовать как альтернативный источник энергии. Шум и вибрация от двигателей у судна значительно ниже, чем у обычных, что создаёт дополнительный комфорт для экипажа.

Судно планируется использовать для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.