Абакан, , 07:08 — REGNUM Значительнее всего за неделю в Хакасии подорожали свежие огурцы — на 9,92% (на 18,62 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в Красноярскстате.

Огурцы Unsplash

Средняя цена на свежие огурцы в Хакасии по состоянию на 20 декабря — 206,28 рубля за килограмм.

Также за указанный период в регионе подорожали белокочанная капуста (на 3,72% или на 1,89 рубля — до 52,65 рубля за килограмм) и сливочное масло (на 2,92% или на 21,48 рубля — до 756,25 рубля за килограмм).

В то же время в Хакасии за неделю подешевели поваренная соль (на 1,53%), гречневая крупа (на 1,12%) и картофель (на 1,01%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю подорожали некоторые виды овощей.

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