Анадырь, 23 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. От Чукотки на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина аккредитован один представитель СМИ — главный редактор местного радио.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент РФ Владимир Путин

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«Чукотку на пресс-конференции будет представлять единственное СМИ — «Радио Пурга». Если дадут слово, то спрошу про интеграцию Чукотки в федеральную дорожную сеть страны и, в довесок, когда Владимир Путин всё-таки приедет в самый северо-восточный российский регион? Единственный, где он ещё не был», — сообщил ИА «Чукотка» главный редактор «Радио Пурга» Дмитрий Кувшинчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянно освещающие кремлёвскую повестку СМИ будут в этом году участвовать в пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил 22 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.