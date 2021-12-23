Вена, 23 декабря, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Новые ограничения, связанные с графиком работы предприятий общественного питания, будут введены с 27 по 31 декабря из-за ситуации с коронавирусом в Австрии. Об этом объявила главный санитарный врач страны Катарина Райх 22 декабря в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, подобные учреждения должны будут закрываться в 22:00 вместо 23:00. Кроме того, Райх рекомендовала не собираться на празднование Нового года группами более 25 участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Австрии Александер Ван дер Беллен 20 декабря предупредил, что из-за штамма коронавируса «Омикрон» стране угрожает новая мощная волна COVID-19.