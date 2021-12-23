Якутск, , 07:09 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии сотрудники полиции получили сообщение о том, что женщина и двое детей взяты в заложники, и их собираются убить. Позже выяснилось, что информация была ложной и поступила от нетрезвого отца семейства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОМВД муниципалитета республики.

Женщина в заложниках Цитата из х/ф «Заложник». Реж. Флоран Эмилио Сири. 2005. США, Германия

Читайте также: В Якутии арестовали мужчин, подозреваемых в похищении человека

Якутянина выгнала из дома жена, и он решил таким образом отомстить ей. Мужчину задержали в Якутске, проводится процессуальная проверка в рамках ст. 206 УК РФ (захват заложников).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря два жителя Сунтарского района Якутии были арестованы по подозрению в похищении человека. Один из похитителей приревновал потерпевшего к своей сожительнице.