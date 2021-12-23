Токио, 23 декабря, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Ограничения для бизнеса и другие карантинные меры не планирует вводить правительство Японии в связи с выявлением в стране людей, инфицированных штаммом «Омикрон». Об этом 23 декабря сообщил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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По словам Мацуно, в настоящее время вопрос о изменениях смягчённого режима в связи с появлением штамма вируса «Омикрон» на повестке дня в правительстве не стоит. В то же время ситуация по заболеваемости отслеживается в тесном контакте со специалистами.

В Японии все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, действовали до октября 2020 года. В настоящее время на территории страны отменены все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. При этом японцы строго соблюдают все положенные санитарные нормы и носят маски. В стране высокий показатель вакцинации: из 126 млн жителей привиты двумя дозами 98,5 млн или 77% населения.

В Японии выявлено около 100 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», все инфицированные прибыли недавно из стран Африки. Коронавирус у прибывших был выявлен во время проверки в аэропорту, после чего все вновь прибывшие были отправлены на карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии введут трёхдневный карантин для всех прибывающих в страну из России.