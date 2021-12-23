Нью-Йорк, США, , 06:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 декабря умеренным ростом, продолжая вчерашний позитивный тренд. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

Рост geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 261,19 пункта (0,74%), до уровня 35 753,89 пункта. S&P 500 подорожал на 47,33 пункта (1,02%), до уровня 4696,56 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 182,23 пункта (1,19%), до уровня 15 521,89 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,07 (1,97%), до уровня $73,09 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 декабря ростом на фоне позитивных экономических данных и новостей из Белого дома.

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