Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета и Совета при президенте России по науке и образованию принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Татьяна Стрельцова, ИА REGNUM Елка

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Глава региона снял с ёлки шар с желанием 12-летней Полины, которая загадала на Новый год получить в подарок ноутбук.

«Ноутбук — это практично. Развивающий подарок у Полины будет, перед Новым годом желание обязательно исполним», — сказал Владимир Солодов.

До этого губернатор Камчатки снял с «Ёлки желаний» ещё два шара — Никите он подарит машинку на пульте управления, а Николаю — игрушку-дракона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке сотрудники следственного управления СК РФ в рамках акции «Ёлка желаний» исполнили новогоднюю мечту 5-летней Веры.