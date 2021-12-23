Находка, Приморский край, , 06:56 — REGNUM Завод минеральных удобрений в Находке Приморского края прошёл все экологические экспертизы — соответствующие заключения дала экспертная комиссия Росприроднадзора, сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Производство минеральных удобрений Gov.ru

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«Положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект «Установка производства метанола 5400 МТ/сутки» резидент ТОР «Нефтехимический» получил. Это означает, что основной элемент будущего производства метанола компании «Находкинский завод минеральных удобрений» соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации», — пояснили специалисты.

Положительные заключения экспертов получили все объекты инфраструктуры завода минеральных удобрений (НЗМУ): очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, морской терминал и установка по производству метанола.

Также получено заключение Роспотребнадзора о санитарной зоне производства.

«25 ноября мы получили санэпидзаключение о соответствии санитарно-защитной зоны завода нормативам. Размер санитарно-защитной зоны — 1 км во всех направлениях. В границы этой зоны не попадает ни жилая застройка, ни рекреационные территории», — сказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.

На данный момент на площадке будущего завода ведется строительство вспомогательной инфраструктуры. Резервуар запаса питьевой воды готов на 36%, два участка подъездной дороги — на 47%. На каждом этапе строительства с помощью независимой лаборатории ведется мониторинг воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что завод входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 49 млрд рублей уже в период действия льготного режима для резидента ТОР «Нефтехимический». НЗМУ стал инициатором разработки плана комплексного социально-экономического развития города Находки, который находится на рассмотрении в правительстве РФ.

Планируется строительство и реконструкция более 80 социальных и инфраструктурных объектов Находки: больницы, школы, детские сады, спортивные центры, очистные сооружения, новые дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биоресурсов назвал разговоры о вреде строительства Находкинского завода минеральных удобрений несостоятельными и препятствующими развитию региона.