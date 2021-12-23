Токио, 23 декабря, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Трехдневный карантин в специальных учреждениях Японии должны будут проходить все въезжающие в страну из России, США, Словакии и Литвы. Об этом 22 декабря сообщил на своем сайте секретариат японского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Решение вступает в силу 25 декабря. После изоляции указанные лица должны будут сдавать повторный тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря губернатор японской префектуры Осака Хирофуми Ёсимура заявил, что в регионе были выявлены три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о членах одной семьи, которые не покидали пределы Японии, что зафиксировано в стране впервые.