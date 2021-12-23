Токио, , 06:41 — REGNUM Полиция Японии начнет лицензировать беспилотные автобусы и автомобили. Предполагается, что поправки в законодательство внесут в 2022 года, сообщает газета Nikkei.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предполагается, что в Японии введут четвертый уровень автоматического движения. Это подразумевает поездки транспортного средства по заранее известному маршруту без водителя, но с функцией удаленного управления. Ожидается, что первые такие автобусы выйдут на рейсы в 2022 году. К 2025 году Япония планирует расширить этот опыт на сорок районов страны.

Пока на японской территории разрешено использовать системы с круиз-контролем на скоростных дорогах, где отсутствуют светофоры, пешеходы и велосипедисты. При этом наличие водителя за рулем автомобиля является обязательным условием.