Новосибирск, 23 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 24 декабря, ожидается значительное повышение температуры наружного воздуха до +1 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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«В связи с погодными условиями ответственным организациям необходимо очистить от снежных масс и сосулек крыши (кровли) зданий и сооружений, наиболее опасные участки оградить предупреждающими знаками (сигнальными лентами)», — сообщили в мэрии города.

По прогнозу завтра, 24 декабря, в Новосибирске ночью −4…−6 °С с небольшим повышением к утру, днём −1…+1 °С, ветер юго-западный 4−9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег.