Биробиджан, , 06:38 — REGNUM Еврейскую автономию посетила специальная делегация, которая сделает выводы о качестве медицинских услуг, оказываемых жителям региона. Заключения спецгруппы будут переданы министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

Михаил Мурашко Roszdravnadzor.ru

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В регион приезжали ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова, представители Росздравнадзора и Национальной медицинской палаты. По итогам визита создадут программу работы по последовательной ликвидации дефицита кадров в медицинской сфере ЕАО и ликвидации задолженности крупных медучреждений, отметил депутат Госдумы от ЕАО, член комитета по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия»).

«Жители недовольны системой здравоохранения, количество жалоб резко выросло. Мы видим это, увидели и члены делегации. Выводы будут делаться на основании бесед, отчетов, а их было немало. Члены делегации встречались с врачами, медсестрами, профсоюзными организациями. Это важно, чтобы было максимально учтено мнение медсообщества региона», — сказал Александр Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сосудистом центре Еврейской автономной области отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. В роддоме нет неонатологов и некому принимать роды, а из хирургии уволились все хирурги. Врачи жалуются на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку из-за нехватки медицинских кадров.