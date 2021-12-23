Уссурийск, Приморский край, 23 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Уссурийске вечером 22 декабря водитель автомобиля, выезжая с парковки, врезался в магазин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Автомобиль въехал в магазин

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Установлено, что, совершая маневр поворота, водитель автомобиля марки Toyota Passo не справилась с управлением и въехала в витрину магазина, разбив автоматические двери. В результате ДТП пострадала 57-летняя женщина-водитель. Отделалась ушибом носа.

Женщина пояснила произошедшее тем, что перепутала педали тормоза и газа.

Отмечается, что автомобилистке придется возместить материальный ущерб, причиненный собственнику магазина.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Зея в ДТП погибли два человека. Водитель автомобиля Toyota Verossa не справился с управлением и врезался в здание.