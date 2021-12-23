Москва, , 06:28 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло в Новой Москве 22 декабря, сообщил в своем телеграмм-канале столичный департамент транспорта.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в 30 км от МКАД в селе Кленово. В результате столкновения автобус съехал в кювет. В ходе ДТП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря по меньшей мере один человек стал жертвой дорожной аварии на трассе в Пензенской области. Еще семеро человек получили травмы.

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