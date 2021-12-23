Москва, 23 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Визит в Ватикан не планирует патриарх Московский и всея Руси Кирилл для встречи с папой Римским Франциском. Об этом сообщил 22 декабря председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

По словам Иллариона, встреча патриарха Кирилла с понтификом в Ватикане не планируется. В настоящее время обсуждается возможность встречи главы РПЦ с папой Римским не в России, не в Италии, а в третьей стране. Информация о странах, где может состояться встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, не называется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Русская православная церковь и Римско-католическая церковь обсудили возможные даты и места проведения встречи между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском.