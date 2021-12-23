Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Родителям Камчатки разрешили посетить новогодние утренники в детских садах и школах, но только при наличии сертификата о перенесённом заболевании или вакцинации от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Novorosinform.org Новогодний утренник

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На детский праздник может прийти только один родитель ребёнка. При входе в учреждение обязательно измеряется температура тела. Также родители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

«У нас прошли уже три потока утренников. Надо отдать должное родителям — все они относятся с пониманием к соблюдению мер безопасности», — пояснила заведующая детского сада №39 «Рябинушка» Анна Мойсюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ямальские медики готовятся к вакцинации подростков 12 — 17 лет от коронавируса.