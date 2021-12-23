Красноярск, , 06:15 — REGNUM За неделю в Красноярском крае выросли в цене некоторые виды овощей. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в Красноярскстате.

Цены на огурцы и лук в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По данным статистиков, цена на свежие огурцы выросла на 8,67% (на 17,56 рубля). Средняя цена на огурцы по состоянию на 20 декабря — 219,99 рубля за килограмм.

Белокочанная капуста подорожала на 4,82% (на 2,62 рубля; 56,94 рубля за килограмм), морковь — на 4,31% (на 2,43 рубля; 58,86 рубля за килограмм).

Подешевели за неделю в Красноярском крае репчатый лук (на 4,31%), чёрный чай (на 2,99%), сосиски и сардельки (на 0,88%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, с 14 по 20 декабря потребительские цены в России выросли в среднем на 0,32% после роста на 0,06% в предыдущую неделю.

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