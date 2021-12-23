Магадан, , 06:14 — REGNUM В Магадане в квартире обнаружен труп 38-летнего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Колыме.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Установлено, что с 30 октября магаданец перестал выходить на связь с родственниками. 18 декабря соседи в доме пропавшего сообщили в полицию о подозрительном запахе из квартиры. Когда дверь вскрыли, внутри был найден мужчина без признаков жизни. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти, опрашиваются родственники и соседи, назначена судебная медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях и телеграм-каналах Приморья обсуждают шокирующую ситуацию — в одном из микрорайонов Владивостока более трёх дней на улице лежит труп мужчины.