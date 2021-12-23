Якутск, 23 декабря 2021, 06:11 — REGNUM В Якутии намерены отказаться от прямых субсидий региональной авиакомпании, вместо этого будут больше субсидироваться авиабилеты для якутян. С таким предложением выступил глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе правительства республики.
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Он дал поручение кабинету министров предусмотреть для «Якутии» другие меры финансовой поддержки. В том числе он призвал развивать субсидирование авиабилетов на рейсах, выполняемых внутри региона.
Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания обратилась в Госсобрание республики с просьбой о субсидировании в размере 1,5 млрд рублей в год. Транши предлагается сделать ежегодными и выплачивать в течение четырёх лет. Итоговая сумма затрат на республиканского авиаперевозчика составит 6 млрд рублей. С 2013 года «Якутия» уже получила более 9 млрд рублей господдержки.