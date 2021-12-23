Якутск, , 06:11 — REGNUM В Якутии намерены отказаться от прямых субсидий региональной авиакомпании, вместо этого будут больше субсидироваться авиабилеты для якутян. С таким предложением выступил глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе правительства республики.

Самолет авиакомпании «Якутия» (сс) Anna Zvereva

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«Просто так поддерживать компанию мы не будем. Поэтому призываю отказаться от механизма прямых субсидий. Сейчас нам нужно как раз развивать механизм субсидирования через пассажиров, чтобы эту пользу действительно ощущали сами якутяне», — сказал глава региона.

Он дал поручение кабинету министров предусмотреть для «Якутии» другие меры финансовой поддержки. В том числе он призвал развивать субсидирование авиабилетов на рейсах, выполняемых внутри региона.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания обратилась в Госсобрание республики с просьбой о субсидировании в размере 1,5 млрд рублей в год. Транши предлагается сделать ежегодными и выплачивать в течение четырёх лет. Итоговая сумма затрат на республиканского авиаперевозчика составит 6 млрд рублей. С 2013 года «Якутия» уже получила более 9 млрд рублей господдержки.