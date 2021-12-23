Москва, , 06:06 — REGNUM В четверг, 23 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Морозная зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 24 декабря в Москве местами небольшой снег. Температура воздуха −14… −12 °C.

Ветер западный, юго-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −16… −11 °C днём. Ночью — −17… −12 °C.

В пятницу, 24 декабря, днём в столице ожидается −10… −8 °C, по области −13… −8 °C, облачно, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −13… −8 °C, снег, местами сильный, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, ослабления морозов, пришедших в Москву, следует ожидать днём 23 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Метеоролог рассказал об ослаблении морозов в Москве