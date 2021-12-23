Улан-Удэ, , 06:06 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов решил прервать свою рабочую поездку в Сирию из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом он заявил в официальном видеообращении.

Центр Улан-Удэ ) Аркадий Зарубин

«Я сейчас нахожусь в Сирии по обращению министерства обороны. Несколько глав субъектов РФ находятся здесь, также депутаты Госдумы и сенаторы от Совета Федерации», — уточнил он.

Цыденов добавил, что в связи с ситуацией в Улан-Удэ он решил вернуться в Бурятию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар, из-за которого без теплоснабжения остались ряд районов города. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации, а также приостановили работу детских садов и школ. Позднее на котлы электростанции подали напряжение в предварительном порядке, ведутся ремонтные работы.

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