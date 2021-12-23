Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч, находящийся на Камчатке, выбросил столб пепла высотой около шести километров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

Вид на вулкан Шивелуч с северной стороны

«Спутниковые данные показали, что взрывы привели к выбросу пепла на высоту 5,7−6 км над уровнем моря», — заявили в организации.

Отмечается, что шлейф от выброса начал распространяться на северо-восток от исполина. Пока он ушел на 31 километр от вулкана. Уточняется, что трассы воздушных судов в данном районе не проходят.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ученые заявили о резком снижении активности камчатского вулкана Шивелуч. При этом ранее они не исключали, что может произойти мощное извержение исполина.