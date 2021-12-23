Морелия, Мексика, , 05:54 — REGNUM На западе Мексики, в столице штата Мичоакан городе Морелия 22 декабря взорвался грузовик с пиротехническими изделиями. Об этом сообщает телеканал Televisa.

Выступление пиротехников на фестивале Дарья Драй © ИА REGNUM

Взрыв, прогремевший в районе Сабино, нанёс повреждения жилому дому, рядом с которым было припаркован грузовой автомобиль с фейерверками. По предварительным данным, один человек был госпитализирован с ожогами и травмами. Информации о причинах произошедшего не поступало.

Напомним, что в преддверии новогодних и рождественских праздников в Мексике значительно увеличивается число инцидентов с пиротехническими изделиями. Только в декабре в результате двух подобных случаев в стране погибли восемь человек, более 15 получили ожоги и травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате мощного взрыва, уничтожившего мастерскую по производству пиротехники в мексиканском штате Мехико.

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