Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. На Камчатке сотрудники следственного управления СК РФ в рамках акции «Ёлка желаний» исполнили новогоднюю мечту 5-летней Веры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Цитата из видео topspb.tv Акция «Елка желаний»

Читайте также: Губернатор Приморья снял с «Ёлки желаний» два шара

Сотрудникам отдела криминалистики с «Ёлки желаний» досталось письмо девочки, которая мечтала о кукле, умеющей плакать, как младенец, и доме для Барби. Маленькую Веру с родителями пригласили в следственное управление и вручили долгожданный подарок.

«Девочка и ее родители были очень тронуты неожиданным приглашением и трогательным поздравлением старших офицеров управления с наступающим сказочным праздником», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко 22 декабря дал старт благотворительной акции «Елка желаний».