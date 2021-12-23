Хайкоу, Китай, 23 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Международная выставка морской индустрии планируется провести с 24 по 26 декабря в Хайкоу, столице южно-китайской островной провинции Хайнань, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

DaiLuo Китайские рыбаки

Выставка площадью 25 000 квадратных метров будет посвящена продуктам, сочетающим рекреационную рыбалку и туризм. На ней зарегистрировалось более 120 экспонентов, сообщается на пресс-конференции, посвященной мероприятию. В ходе мероприятия также будут представлены водные продукты, рыболовное снаряжение, а также морская наука и техника, говорится в сообщении.

12-я выставка направлена на предоставление экспонентам универсальной платформы профессиональных услуг с точки зрения соответствующей интерпретации политики, маркетинга и продвижения брендов, руководства по инвестициям и финансовых услуг.