Пекин, , 05:48 — REGNUM Лидером по посещаемости среди интернет-ресурсов в мире стала в 2021 году социальная сеть TikTok. Об этом 23 декабря сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Cloudflare.

Приложение TikTok

TikTok — это платформа для создания и просмотра коротких видеороликов, оно принадлежит китайской компании ByteDance. Социальная сеть возглавила список популярных интернет-ресурсов ещё в феврале текущего года и удерживала позицию лидера до августа.

В 2020 году TikTok занял только седьмое место среди популярных интернет-ресурсов, а лидером стал сайт Google. В текущем году сайт Google оказался на второй позиции, а третью строчку рейтинга популярных интернет-ресурсов заняла социальная сеть Facebook.

TikTok — приложение, выпущенное в 2018 году, всего за два года оно стало одним из самых популярных в мире, за короткое время обойдя по популярности такие социальные сети, как Facebook и Instagram.

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