Магадан, 23 декабря, 2021, 05:55 — ИА Регнум. В Магадане возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий начальником УГИБДД УМВД РФ Юрием Савейкиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Колымы.

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Установлено, что в 2019 году полковник Савейкин дал указание подчиненным сотрудникам освободить от предусмотренной законом ответственности нарушителя ПДД.

Противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Магаданской области во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального УМВД России.

Фигурант задержан, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области пойдут под суд бывшие сотрудники ГИБДД по Сусуманскому району — их обвиняют в получении взятки в значительном размере.