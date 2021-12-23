Пекин, , 05:47 — REGNUM На материковой части Китая за 22 декабря был выявлен 71 новый локальный случай заболевания COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из новых местных случаев заболевания 63 были зарегистрированы в Шэньси, четыре — в Гуанси, два — в Хэнани и по одному — в Чжэцзяне и Гуандуне. По данным комиссии, также сообщалось о 29 новых завозных случаях в девяти провинциальных регионах.

Также за прошедшие сутки не было зарегистрировано никаких новых случаев подозрения на инфекцию или новых смертей от COVID-19, добавило ведомство.