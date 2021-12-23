Пекин, 23 декабря, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Крупнейший китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines раширил свой парк грузовых судов до 68, чтобы удовлетворить потребности в логистике во время предстоящего пика логистики на Китайский новый год, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) LoadedAaron Самолет авиакомпании American Airlines

Широкофюзеляжный грузовой самолет B767−300 пополнил парк SF Airlines, помогая авиакомпании наращивать возможности доставки на международных воздушных маршрутах и во время пика логистики, говорится в сообщении грузовой авиакомпании.

К настоящему времени SF Airlines создала глобальную сеть грузовых авиаперевозок с 84 пунктами назначения внутри страны и за рубежом благодаря своему парку грузовых судов с пропускной способностью на короткие, средние и дальние расстояния.

Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express. В настоящее время компания управляет крупнейшим парком грузовых судов в Китае. Компания постоянно расширяет свои транспортные возможности, и в этом году к ее флоту присоединились семь грузовых судов.