Москва, , 09:20 — REGNUM Российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае посетили более 350 тыс. человек. Об этом 23 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Посвященный столице стенд был создан в соавторстве со столичными архитекторами, художниками и музыкантами. Интерактивное пространство было посвящено ключевым программам развития города и уникальному опыту в самых разных сферах, среди которых культура, предпринимательство, туризм.

«Экспозиция и обширная программа Москвы в Дубае стала окном в столицу для сотен тысяч гостей со всего мира. Каждый мог познакомиться с направлениями развития нашего города. Модернизация городской среды и инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов — все изменения последних лет делают Москву достойной площадкой для проведения Экспо-2030 и демонстрации передовых практик человечества», — сказала Сергунина.

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