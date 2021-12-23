Пекин, , 05:38 — REGNUM На сегодняшний день в Китае запущено более 1,3 млн базовых станций 5G в рамках усилий страны по расширению охвата сети 5G, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), передает агентство Синьхуа.

5G China Telecom

На сегодняшний день число пользователей 5G в Китае достигло 497 млн, заявил глава MIIT Сяо Яцин. В 2022 году страна продолжит развивать свои информационно-коммуникационные технологии и продвигать строительство услуг 5G и гигабитных волоконно-оптических сетей стабильным и упорядоченным образом, добавил Сяо.

Китай ожидает, что число пользователей 5G превысит 560 миллионов к 2023 году, согласно руководству, опубликованному в июле. Ожидается, что к тому времени сетью 5G будут пользоваться более 40% пользователей персональных мобильных телефонов, и каждые 10 000 человек в Китае будут пользоваться более чем 18 базовыми станциями 5G, говорится в руководстве.